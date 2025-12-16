Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng 16/12/2025 08:57

(PLO)- Cựu Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí khi thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 55 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các công ty liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 21 bị can về tội đưa hối lộ, 34 bị can về tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: BCA

Nhận 94 tỉ đồng ngoài lệ phí

Bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giai đoạn từ tháng 1-2015 đến tháng 9-2024, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo Kết luận điều tra, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn, tháng 9-2018, ông Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm cùng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền 5-10 triệu đồng/bộ hồ sơ; trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chủ trương của ông Nguyễn Thanh Phong, từ năm 2018-2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỉ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Cách thức ăn chia

Cựu Cục trưởng cũng thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được. Theo đó, ông Phong được chia từ 2,5 – 3 triệu đồng một hồ sơ do Trung tâm thẩm xét, từ 1-1,5 triệu đồng đối với một hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và từ 1,5-2 triệu đồng một hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì phó cục trưởng nhận từ 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ. Còn ông Phong chỉ nhận từ 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Trưởng phòng, giám đốc trung tâm 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Phó trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hồ sơ.

Chuyên viên thẩm xét 1 nhận từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 2 nhận từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.

KLĐT xác định bản thân bị can Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt 43,9 tỉ đồng gồm: 43,5 tỉ đồng liên quan hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Phong đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ, với vai trò là chủ mưu cầm đầu.

Cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, bị can Trần Việt Nga, cựu Cục phó (giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Bị can Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và hưởng lợi 8 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Hùng Long, cựu Cục phó nhận 8,6 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Bị can Đỗ Hữu Tuấn, cựu Cục phó đã nhận 4,3 tỉ đồng.