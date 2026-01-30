Mở lại phiên tòa vụ 'tổng tài' giơ tay chỉ đạo đánh người ở quán cà phê 30/01/2026 11:24

(PLO)- Nghe thấy tiếng chửi bới, xô xát nhưng "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, mặt không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên nói 3 tiếng: “thôi, thôi, thôi”...

Ngày 30-1, TAND Khu vực 3 – TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002), cùng về tội gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 BLHS.

Bị cáo Thiên là người đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 4 tháng. Vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Trước đó, ngày 27-1, TAND Khu vực 3 đã đưa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa do nhân chứng vắng mặt. Tại phiên tòa lần này, nhân chứng đã có mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17-9-2025, bị cáo Thiên, Vũ và vài người bạn ngồi uống cà phê tại quán “Góc quản”, địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Quá trình ngồi uống nước, bị cáo Thiên lấy 1 tẩu thuốc lá đưa cho người bạn đi cùng. Khi người này đang hút thuốc thì anh Ngô Minh Đ, chủ quán nhắc quy định trong quán không được hút thuốc. Người bạn của Thiên đặt tẩu xuống không hút nữa.

Một lúc sau, bị cáo Thiên cầm tẩu thuốc bật lửa châm thuốc hút, anh Đ tiếp tục nhắc nếu bàn mình hút thuốc thì ra bàn bên ngoài ngồi. Bị cáo Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: Hoàng Huy

Thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ bực tức nhắc lần thứ 3: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”.

Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên quay sang nói với bị cáo Vũ: “Mày ra mày tát cho thằng nhân viên phát”.

Sau đó, Vũ đi vào trong quầy thu ngân, dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ bị ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Nghe thấy tiếng chửi bới, xô xát nhưng Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, mặt không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên nói 3 tiếng: “thôi, thôi, thôi”.

Nghe tiếng hô của Thiên, bị cáo Vũ quay lại ghế tiếp tục uống nước. Nhóm của Thiên ngồi uống nước thêm 15 phút nữa thì ra về.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên giơ tay chỉ đạo đánh người. Ảnh: Hoàng Huy

Tại CQĐT, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Quá trình điều tra, anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.