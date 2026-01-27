Hoãn phiên tòa vụ 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê 27/01/2026 17:13

Chiều 27-1, TAND Khu vực 3 – TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), cùng về tội gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 BLHS.

Bị cáo Thiên là người đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 4 tháng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17-9-2025, tại quán cà phê “Góc quản”, địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ (chủ quán cà phê) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ bị ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Quá trình điều tra, anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay, do nhân chứng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. HĐXX sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 30-1 tới.