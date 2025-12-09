Thông tin mới vụ ‘tổng tài’ chỉ tay ra lệnh đánh người trong quán cà phê ở Hà Nội 09/12/2025 18:12

(PLO)- Chiều 9-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" đã chỉ đạo "đàn em" tát người khác, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 17-9, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán). Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ.