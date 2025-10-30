Không để người trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, 'tổng tài bá đạo' 30/10/2025 15:37

(PLO)- Đại biểu Châu Quỳnh Dao chỉ ra một thực trạng đáng báo động là "nghiện mạng xã hội", khi gia đình cũng xem mạng xã hội và thiết bị điện tử như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian làm việc nhà hay mưu sinh.

Ngày 30-10, khi phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) bày tỏ niềm vui khi Việt Nam được xếp thứ 6/40 quốc gia theo bảng chỉ số AI thế giới năm 2025 – kết quả do mạng lưới nghiên cứu thị trường độc lập toàn cầu công bố.

“Đây là minh chứng cho nỗ lực rất lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số” - đại biểu nói.

Tuy nhiên, ngay sau niềm tự hào ấy, là một nỗi lo lớn - mặt trái của không gian mạng, đặc biệt với thanh thiếu niên, thế hệ đang lớn lên cùng chiếc smartphone trong tay.

Theo khảo sát của UNICEF năm 2022, 82% trẻ 12-13 tuổi và 93% trẻ 14-15 tuổi ở Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, trung bình 5-7 giờ/ngày.

“Khi dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, các em sẽ phải trả giá bằng sức khỏe thể chất và tinh thần như mất ngủ, suy giảm miễn dịch, đau cổ tay, bệnh về mắt, về cột sống; rồi lo âu, trầm cảm, thậm chí tự hủy hoại bản thân” - đại biểu cảnh báo.

ĐBQH Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang). Ảnh: QH

Theo bà, dù đã có nhiều quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, song thực tế vẫn còn khoảng trống. Nghị định 147 (có hiệu lực cuối tháng 12-2024) mới chỉ quy định tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi phải do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký.

“Tại sao chúng ta không quy định rõ độ tuổi nào được phép sử dụng, thời gian truy cập bao lâu. Trong khi ở Úc, trẻ dưới 16 tuổi bị cấm dùng mạng xã hội, ở Hà Lan dưới 15 tuổi chỉ được lên mạng tối đa 3 giờ mỗi ngày” - bà Quỳnh Dao dẫn chứng.

Một khía cạnh khác khiến đại biểu trăn trở là ‘nghiện mạng xã hội’ vẫn chưa được ngành y tế chính thức công nhận như một chứng rối loạn tâm thần, dẫn đến thiếu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Các nghiên cứu chuyên sâu về tác động tiêu cực của mạng xã hội cũng còn ít, dù Tổ chức Y tế thế giới đã nhiều lần cảnh báo.

Theo nữ đại biểu, không chỉ chính sách, mà gia đình và nhà trường cũng đang góp phần khiến trẻ lệ thuộc vào thế giới ảo.

“Thậm chí gia đình cũng xem mạng xã hội, thiết bị điện tử như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian làm việc nhà hay mưu sinh. Còn trường học thì lo áp lực thành tích nên chú trọng giáo dục văn hoá mà chưa chú trọng các hoạt động ngoại khóa để tạo sân chơi bổ ích cho các em.

Bản thân các em cũng thiếu bản lĩnh, thiếu lý tưởng sống nên chìm đắm trong thế giới ảo, tổng tài bá đạo. Tuy nhiên, khi va vào thực tế thì như báo chí đã đăng, cái kết rất nghiệt ngã” - đại biểu nói.

Từ thực tế đó, đại biểu tỉnh An Giang kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách pháp luật để quy định rõ độ tuổi, thời lượng sử dụng mạng xã hội, khuyến khích nghiên cứu khoa học về tác động tâm lý – xã hội của thế giới ảo và tăng cường giáo dục kỹ năng số trong nhà trường.

Đại biểu dẫn ví dụ mô hình “Đừng để smartphone thao túng chúng ta” của Trường THPT Ngô Sĩ Liên (An Giang), nơi học sinh được rèn luyện thói quen sử dụng điện thoại có trách nhiệm. Đồng thời, bản thân gia đình phải tạo một môi trường giáo dưỡng phù hợp, nghiêm khắc với các em. Mỗi bữa cơm gia đình, trước giờ ngủ quy định thời gian sử dụng và nói không với thiết bị điện tử.