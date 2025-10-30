Chuyên cơ Nga mang theo 29 tấn hàng viện trợ người dân vùng lũ ở Huế 30/10/2025 09:43

(PLO)- Hàng viện trợ được vận chuyển tới sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 35 phút sáng 30-10 trên chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

Sáng nay, 30-10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt.

Lô hàng viện trợ gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ chăn màn, 55 bộ lều trại cùng nhiều thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Hàng viện trợ gồm thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho người dân vùng lũ.

Tại buổi lễ giao nhận, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Sau khi tiếp nhận, dự kiến lô hàng sẽ được chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30-10, để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Hàng viện trợ được vận chuyển tới sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 35 phút sáng nay.

Đại sứ Gennady Bezdetko gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga.

Đồng thời khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho thành phố để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Từ ngày 22 đến nay, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gây mưa đặc biệt lớn, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22-10 đến 4 giờ ngày 29-10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 200-450mm; TP Huế từ 450-900mm; TP Đà Nẵng 300-600mm.

Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã mưa 1739.6mm trong một ngày. Đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới thì mưa một ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1-1966.

Ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 18 người dân ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng bị chết và mất tích. Mưa lũ cũng làm 51 nhà bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng; 128.024 nhà bị ngập. Cùng đó là nhiều thiệt hại về tinh thần, tài sản khác của người dân và Nhà nước.