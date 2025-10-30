Lũ Miền Trung: Hơn 128.000 nhà ngập, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lũ năm Thìn 30/10/2025 08:55

(PLO)- Đêm qua, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa đã giảm, nhưng lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) vẫn đang dao động ở mức cao. Lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Sáng nay, 30-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) đã có báo cáo nhanh về tình hình thiên tai.

Trong báo cáo, Cục này cho biết từ 19 giờ tối qua đến 6 giờ 30 sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa đã giảm. Tuy nhiên, trong hôm nay đến đêm mai, từ Nghệ An đến Quảng Trị vẫn có mưa, phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Còn tại Huế và Đà Nẵng, hôm nay tiếp tục có mưa từ 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

Lũ trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm Thìn 1964

Lúc 2 giờ sáng, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m, trên báo động 3 là 1,62m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Nhiều tuyến đường trong Kinh thành Huế đang ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Do

Mực nước lúc 6 giờ tại các trạm như sau:

Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 5,54m, trên báo động 3 là 1,54m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,06m, hiện đang xuống chậm, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Tại trạm Hội An là 3,39m, trên báo động 3 là 1,39m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,01m, hiện đang dao động ở mức đỉnh.

Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,88m, trên báo động 3 là 0,88m, đã xuống 0,72m so với đỉnh lũ, thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,17m, hiện đang xuống.

Trên sông Hương tại Kim Long là 3,89m, trên báo động 3 là 0,49m, thấp hơn đỉnh lũ là 0,65m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 1,16m, cao nhất từ năm 2000 đến nay, hiện đang xuống.

Trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,48m, dưới báo động 3 là 0,02m, thấp hơn so với đỉnh lũ, hiện đang xuống.

Trên sông Trà Bồng tại Châu Ổ là 3,78m, trên báo động 2 là 0,28m, thấp hơn đỉnh lũ là 1,28m, hiện đang xuống.

Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 5,47m, trên báo động 2 là 0,47m, thấp hơn đỉnh lũ là 2,40m, hiện đang xuống.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3, cao hơn lũ lịch sử năm 1964.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 từ 0,60-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 là 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên báo động 2 là 0,10m.

18 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng mưa lũ đã làm 18 người chết, mất tích. Trong đó 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 8 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 02, Đà Nẵng 4); 22 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1).

Về nhà: 51 nhà bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng; 128.024 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 5.201; Lâm Đồng 1.226).

Các xã Hòa Tiến, Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong nước lũ. Ảnh: TẤN VIỆT

Có khoảng 90 xã, phường bị ngập (Quảng Trị: 4 xã, ngập sâu từ 0,2-1,0m; thành phố Huế: 32 xã/phường, ngập sâu từ 0,5-2m; thành phố Đà Nẵng: 39 xã/phường, trong đó ngập sâu: 29, cô lập: 10; Quảng Ngãi: 15 xã/phường, ngập sâu từ 0,3-3,0m).

Về nông nghiệp: 4.376ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 657ha cây ăn quả bị thiệt hại; 16.342 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

20 tuyến quốc lộ (9B, 9C, 9, 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Nhiều vị trí Quốc lộ 15D, 49C, 9B, 9C, 9; đường tỉnh lộ 565C, 571, 582, 582B, 584, 587, 588, 787 tại Quảng Trị bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.

TP. Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất; một số vị trí sạt lở nặng như: Xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến TL14B; 02 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền; Km23+800); 06 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh; các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

TP. Đà Nẵng: 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá 62.845 m3 tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Quảng Ngãi: Hơn 170 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường (QL: 14C, 24, 24B, 24C, 40B; ĐT: 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh) với khối lượng ước khoảng 22.500 m3 và 80 tuyến đường xã bị sạt lở, hư hỏng.

Đường sắt: Phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.