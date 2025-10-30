Singapore ký bản ghi nhớ hợp tác nhập khẩu gạo từ Việt Nam 30/10/2025 11:20

Bộ Công Thương vừa cho biết ngày 30 -10, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore Grace Fu và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên.

Bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở để thúc đẩy thương mại gạo phát triển ổn định, bền vững, góp phần đảm bảo an ninh lương thực song phương, thông qua việc tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu gạo sang Singapore một lượng gạo được hai bên thống nhất, với điều kiện thỏa thuận cụ thể, căn cứ trên nhu cầu từ phía Singapore.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Grace Fu cho biết đây là Bản Ghi nhớ hợp tác thương mại gạo đầu tiên Singapore ký với một đối tác, và chúng tôi rất vui khi đối tác đó là Việt Nam, một trong những quốc gia cung cấp gạo lớn nhất của Singapore.

"Là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, Singapore không tránh khỏi các tác động từ các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thiết lập các quan hệ đối tác toàn cầu và khu vực là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Singapore”, Bộ trưởng Grace Fu nói.

Cũng tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết Singapore là đối tác kinh tế hàng đầu và là thị trường quan trọng của Việt Nam. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo là một bước đi cụ thể để triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng cho hợp tác ổn định, bền vững trong lĩnh vực thương mại gạo trong bối cảnh biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

“Tăng cường hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Singapore là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực trong ASEAN.

Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng các cơ quan quản lý của hai Bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có thể mở rộng việc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm có uy tín, chất lượng của Việt Nam cho thị trường Singapore”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Năm 2024 tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của thị trường Singapore đạt hơn 456,2 triệu SGD tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2023. Còn trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đạt khoảng 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore đạt kim ngạch khoảng 128,9 triệu SGD, tăng 28,45% so với cùng kỳ 2023. Nhóm gạo chủ lực của Việt Nam tại thị trường Singapore là gạo tẻ trắng, gạo thơm xay xát/tróc vỏ, gạo nếp.

Việt Nam hiện duy trì được vị trí là nguồn cung gạo đứng thứ 3 tại Singapore, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.