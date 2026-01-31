TP.HCM triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại các tổ chức công chứng 31/01/2026 12:22

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại các tổ chức hành nghề công chứng, nhằm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Thực hiện Luật Công chứng năm 2024 và các nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan, Sở Tư pháp TP.HCM đã triển khai chức năng chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trong Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng thuộc Cơ sở dữ liệu công chứng TP.HCM, được chia sẻ với Cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố.

TP.HCM: Triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại các tổ chức công chứng. Ảnh minh hoạ: TRẦN MINH

Việc triển khai căn cứ điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Công chứng năm 2024; Nghị định số 280/2025 ngày 27-10-2025 của Chính phủ; Nghị định số 23/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 45/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cùng ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 31/KSTT-P4 ngày 14-1-2026.

Sở Tư pháp TP.HCM yêu cầu Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn nghiên cứu, triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy định pháp luật. Các nội dung về thẩm quyền, thời hạn, địa điểm chứng thực; giấy tờ làm căn cứ chứng thực; trách nhiệm của người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực và người yêu cầu chứng thực được thực hiện theo Nghị định số 23/2015 và Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Về phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, áp dụng theo quy định hiện hành. Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng được giao quản lý, theo dõi, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện trên Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Sở Tư pháp (thông qua Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng) để được hướng dẫn, giải quyết.