TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tối 30-1, Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức chương trình chăm lo, trao quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Hiển, Chủ tịch Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây, cho biết hoạt động không chỉ mang ý nghĩa trao quà Tết mà còn thể hiện sự sẻ chia, động viên của các cấp, các ngành đối với người lao động; qua đó tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và cùng địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ông Hiển nhấn mạnh doanh nghiệp là nơi tạo việc làm, người lao động là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, còn tổ chức công đoàn là chỗ dựa, đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Đại diện Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây trân trọng cảm ơn Liên đoàn Lao động TP.HCM, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, chung tay chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Bên cạnh các phần quà Tết, Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây trao tặng đoàn viên, người lao động những chiếc nón kết in hình lá cờ Tổ quốc – món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, nhắc nhở mỗi người lao động dù làm việc ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc, yên tâm lao động và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.