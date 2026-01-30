TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn 30/01/2026 20:46

Tối 30-1, Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức chương trình chăm lo, trao quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Hiển, Chủ tịch Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây, cho biết hoạt động không chỉ mang ý nghĩa trao quà Tết mà còn thể hiện sự sẻ chia, động viên của các cấp, các ngành đối với người lao động; qua đó tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và cùng địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Hiển nhấn mạnh doanh nghiệp là nơi tạo việc làm, người lao động là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, còn tổ chức công đoàn là chỗ dựa, đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

"Năm qua, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong bối cảnh đó, công nhân, người lao động trên địa bàn phường đã nỗ lực chấp hành kỷ luật lao động, gắn bó với doanh nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống" - ông Hiển chia sẻ.

Đại diện Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây trân trọng cảm ơn Liên đoàn Lao động TP.HCM, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, chung tay chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Lê Thị Huấn (áo xanh), hiện làm công nhân may, cho biết phần quà Tết không chỉ giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn trước thềm năm mới mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bà yên tâm làm việc, gắn bó với công việc và có thêm niềm tin vào sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công Đoàn. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Lê Kim Thúy, công nhân may, bày tỏ niềm vui khi được nhận quà Tết từ công đoàn, cho rằng sự quan tâm, động viên kịp thời này giúp người lao động cảm thấy được chia sẻ, thêm phấn khởi để tiếp tục làm việc và ổn định cuộc sống. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chương trình, Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 100 phần quà. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh các phần quà Tết, Công Đoàn phường Trung Mỹ Tây trao tặng đoàn viên, người lao động những chiếc nón kết in hình lá cờ Tổ quốc – món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, nhắc nhở mỗi người lao động dù làm việc ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc, yên tâm lao động và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.