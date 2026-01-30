TP.HCM tổ chức cuộc thi 'Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031' 30/01/2026 09:21

(PLO)- Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" được tổ chức trực tuyến trên báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 3-2.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031” (sau đây gọi là Cuộc thi “Công dân với bầu cử”) trên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử cho người dân

Cuộc thi được tổ chức căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBBC ngày 22-12-2025 của Ủy ban Bầu cử TP.HCM về công tác tuyên truyền bầu cử và Kế hoạch số 8585/KH-STP-PBGDPL ngày 26-12-2025 của Sở Tư pháp TP.HCM về tuyên truyền pháp luật bầu cử, hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15-3-2026.

Cụ thể, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.HCM hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về bầu cử.

Sở Tư pháp TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi. Ảnh: STP

Phường An Khánh đang triển khai các công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: PAK

Thông qua cuộc thi, cử tri và nhân dân được trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, qua đó nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực tham gia bỏ phiếu đầy đủ trong Ngày bầu cử.

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xã Cần Giờ thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân bằng xe thông tin lưu động. Ảnh: XCG

Nội dung cuộc thi tập trung vào các quy định quan trọng của pháp luật về bầu cử, gồm: Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 cùng các văn bản của Trung ương và TP.HCM liên quan đến công tác bầu cử.

Các tài liệu tham khảo được đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM (http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn) và Trang TTĐT Sở Tư pháp TP.HCM (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn).

Phường Phú Thọ - TP.HCM triển khai các công tác trước thềm bầu cử. Ảnh: PPT

Thi trắc nghiệm trực tuyến, tổ chức trong 6 kỳ

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website của báo Pháp Luật TP.HCM tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không bao gồm các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Đề thi, Tổ Thư ký, người tham gia công tác tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2-2026 đến ngày 15-3-2026, được chia thành 6 kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:

- Kỳ 1: Từ 07 giờ 00 ngày 03-02-2026 đến hết ngày 08-02-2026.

- Kỳ 2: Từ 00 giờ 00 ngày 09-02-2026 đến hết ngày 15-02-2026.

- Kỳ 3: Từ 00 giờ 00 ngày 16-02-2026 đến hết ngày 22-02-2026.

- Kỳ 4: Từ 00 giờ 00 ngày 23-02-2026 đến hết ngày 01-3-2026.

- Kỳ 5: Từ 00 giờ 00 ngày 02-3-2026 đến hết ngày 08-3-2026.

- Kỳ 6: Từ 00 giờ 00 ngày 09-3-2026 đến 19 giờ 00 ngày 15-3-2026.

Căn cứ kết quả thi của từng kỳ, ban tổ chức sẽ ban hành quyết định công bố danh sách thí sinh đạt giải. Sau khi kết thúc 6 kỳ thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ tổng kết và trao giải trước ngày 31-3-2026.

Phường Xuân Hòa tổ chức triển lãm "Mỗi lá phiếu, một niềm tin". Ảnh: PXH