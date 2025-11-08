Sở Tư pháp TP.HCM đẩy mạnh số hóa, đưa pháp luật đến gần người dân 08/11/2025 06:10

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM triển khai hệ thống chuyên trang, chuyên mục pháp luật và các nền tảng mạng xã hội để góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại TP.HCM luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhờ đó, hoạt động tuyên truyền pháp luật được triển khai rộng khắp, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng; góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, nhân văn, nghĩa tình.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam (9-11) diễn ra tại TP.HCM như hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, các phiên tòa giả định... Ảnh: TRẦN MINH

Nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật sáng tạo, gần dân

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM bước vào giai đoạn sắp xếp lại đơn vị hành chính, thiết lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, phổ biến pháp luật đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, tin và đồng hành cùng chính sách.

Sở Tư pháp TP.HCM - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP - đã tham mưu và tổ chức đa dạng hoạt động như hội nghị, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách với doanh nghiệp và người dân, phiên tòa giả định, hòa giải cơ sở, tư vấn - trợ giúp pháp lý miễn phí, ngày hội pháp luật…

Các mô hình này thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, giúp việc tiếp cận chủ trương, chính sách trở nên gần gũi, thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt, sở tham mưu chủ tịch UBND TP.HCM ban hành kiện toàn mạng lưới đội ngũ làm công tác pháp luật: 357 báo cáo viên pháp luật cấp TP, 23 cá nhân và 15 tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Sở Tư pháp đã hướng dẫn để UBND cấp xã củng cố, kiện toàn 4.075 tổ hòa giải với 19.023 hòa giải viên, cùng hơn 1.770 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là “cánh tay nối dài” đưa pháp luật đến từng khu phố, tổ dân cư.

Chuyển đổi số: Bước đột phá trong truyền thông pháp luật

Một trong những điểm nhấn nổi bật thời gian gần đây là việc Sở Tư pháp TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền pháp luật.

Sở Tư pháp TP.HCM triển khai hệ thống chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật TP và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube; số hóa tài liệu pháp luật; tổ chức hội thi pháp luật trực tuyến; xây dựng thư viện sách nói pháp luật phục vụ người dân.

Hình thức truyền thông chính sách qua thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật, được đăng tải định kỳ, giúp tổ chức và cá nhân tiếp cận nhanh chóng, chính xác nội dung của các quyết định, nghị quyết có tác động đến đời sống kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn tới, Sở Tư pháp TP.HCM còn định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng văn bản, rà soát chính sách, phân tích tác động và hỗ trợ giải đáp pháp lý. Đây là bước tiến phù hợp xu thế hiện đại hóa quản trị nhà nước và đô thị thông minh.

Pháp luật: Nền tảng đồng thuận xã hội trong siêu đô thị

TP.HCM sau sáp nhập sẽ có quy mô dân số khoảng 14 triệu người, là siêu đô thị kinh tế hàng đầu cả nước. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và tính đa dạng xã hội cao, việc bảo đảm chấp hành pháp luật giữ vai trò cốt lõi trong việc tạo sự đồng thuận, ổn định và bền vững.

Tư tưởng xuyên suốt của công tác phổ biến pháp luật tại TP.HCM là: Lấy người dân làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy sự phối hợp liên ngành làm phương thức và lấy văn hóa tuân thủ pháp luật làm mục tiêu.

Truyền thông pháp luật không chỉ nhằm phổ biến quy định, mà còn hướng tới hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật, nơi mỗi công dân ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình, mỗi cơ quan, tổ chức đặt pháp luật làm chuẩn mực trong điều hành và ứng xử.•