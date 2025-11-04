TP.HCM: Ra quân chiến dịch '60 ngày tăng tốc' đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần dân hơn 04/11/2025 15:39

(PLO)- “60 ngày tăng tốc” - hành trình mang chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 4-11, tại Bưu điện TP.HCM, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với BHXH TP.HCM tổ chức Lễ ra quân với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”.

Hoạt động này không chỉ thể hiện quyết tâm cao của hai đơn vị trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Lễ ra quân với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025.

Tham dự lễ ra quân, về phía Bưu điện có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo Bưu điện TP.HCM, các phòng và trung tâm nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo phụ trách công tác phát triển người tham gia cùng chuyên viên các Bưu điện Trung tâm: Thủ Đức, Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Phú Thọ, Nam Sài Gòn, Bình Chánh, Củ Chi.

Về phía BHXH TP.HCM có ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đoàn viên Đoàn Thanh niên, cùng lãnh đạo phụ trách công tác phát triển người tham gia và chuyên viên các BHXH cơ sở trên địa bàn TP.HCM (cũ).

Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của Bưu điện Trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ), với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ hai đơn vị.

Trao đổi với PV, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, ngay trong ngày đầu ra quân, TP phấn đấu phát triển khoảng 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong 60 ngày tăng tốc, mục tiêu đạt 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Việc mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có ý nghĩa lớn và mang tính nhân văn sâu sắc: đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp người dân được bảo vệ trước rủi ro về thu nhập, ốm đau, tai nạn, bệnh tật; đồng thời củng cố hệ thống an sinh bền vững, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và thể hiện tinh thần “mỗi người tham gia - cả cộng đồng được bảo vệ”.

Ông Hà cho biết thêm, BHXH TP.HCM đang triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như: tham mưu Thành ủy, UBND TP đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm; phối hợp các đơn vị, đoàn thể và Bưu điện TP tăng cường truyền thông, đối thoại trực tiếp với người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT; đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm đơn vị chậm đóng, trốn đóng.

Ngay sau lễ ra quân, các Bưu điện Trung tâm và BHXH cơ sở đồng loạt tổ chức hội nghị, các nhóm tư vấn trực tiếp tại khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, chợ truyền thống… - những nơi tập trung đông dân cư, để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Lực lượng BHXH và Bưu điện tham gia đợt cao điểm.

Chiến dịch hướng đến nhóm người lao động tự do, kinh doanh, buôn bán, chủ nhà trọ…, bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan, nhằm thu hút người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.