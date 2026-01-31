6 cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng cho biết sẽ kháng cáo 31/01/2026 16:07

(PLO)- Sau khi tòa tuyên án từ sáu đến bảy tháng tù về tội hủy hoại rừng, các cựu chiến binh ở Đắk Nông (cũ) khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo.

Hôm 30-1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt sáu bị cáo đều là cựu chiến binh từ sáu đến bảy tháng tù về tội hủy hoại rừng.

Sẽ tiếp tục kháng cáo

Theo đó, cùng về tội hủy hoại rừng, tòa phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi) bảy tháng tù. Các bị cáo: Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) cùng bị phạt sáu tháng tù.

Các cựu chiến binh tại tòa. Ảnh: T.T

Mức án này bằng thời gian các bị cáo đã thi hành ở bản án năm 2017 của vụ án. Vì vậy, cả sáu cựu chiến binh không phải chấp hành án phạt tù theo phán quyết của bản án mới.

Dù vậy, các cựu chiến binh và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo, kêu oan.

Cựu chiến binh Vũ Tất Đắc nói: “Vì danh dự người lính, danh dự bản thân và niềm tin không có tội nên chúng tôi cùng nhau kêu oan. Khi chúng tôi đến dọn dẹp, ở đó không còn rừng, cây cối bị ai đó chặt, đốt cháy nham nhở từ trước”.

Ông Đắc nói thêm, sau ngày thi hành án xong, ông đến Gia Lai sinh sống cùng gia đình con trai. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, ông chưa vắng mặt bất kỳ lần nào ở các phiên xét xử.

Nhiều cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, già yếu hơn nhiều. Ảnh: T.T

“Từ Gia Lai đến Lâm Đồng xấp xỉ 500 km, đi lại rất vất vả. Nhiều lần, lường trước phiên xét xử khả năng cao bị hoãn nhưng tôi vẫn đến. Bởi tôi rất mong mỏi vụ án sớm khép lại, sự thật được làm rõ”, ông Đắc chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Thanh Huy, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngay khi tiếp cận hồ sơ, ông có niềm tin các cựu chiến binh không phạm tội. Vì vậy, ông nhận bào chữa miễn phí và khẳng định sẽ tiếp tục hành trình cùng các cựu chiến binh để làm sáng tỏ vụ án.

Thực tế, trong vụ án này, các cựu chiến binh đã chấp hành xong án phạt tù (từ sáu đến bảy tháng), đã trở về cuộc sống bình thường từ tháng 2-2018.

Các cựu chiến binh trong phiên xét xử năm 2017. Ảnh: D.P

Nếu các cựu chiến binh không tiếp tục kêu oan, có lẽ vụ án đã khép lại. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì kêu oan suốt nhiều năm qua.

“Nếu chúng tôi im lặng, vụ án đã khép lại từ 2018. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin không phạm tội hủy hoại rừng. Nếu cơ quan điều tra đưa ra các chứng cứ rõ ràng, chứng minh rõ hiện trường là rừng thì mới thuyết phục được”, cựu chiến binh Nguyễn Nam Thái nói.

11 năm đeo đuổi

Vụ án trải qua 11 năm đằng đẵng. Năm 2015, khi bắt đầu vướng lao lý, các cựu binh còn rắn rỏi, khỏe mạnh. Đến nay, nhiều người trong số họ tóc đã bạc trắng, sức khỏe giảm sút.

Rất nhiều luật sư bào chữa miễn phí cho các cựu chiến binh. Ảnh: T.T

Tại phiên sơ thẩm lần 3 hôm 27 và 28-1, mỗi lần HĐXX đặt câu hỏi, các cựu chiến binh đều thẳng thắn trả lời. Tuy nhiên, các cựu chiến binh cũng quên đi nhiều tình tiết liên quan vụ án. Bởi vụ án xảy ra đã quá lâu, giờ các cựu chiến binh đã già yếu, không còn minh mẫn như trước.

Trong phần tranh luận, các luật sư liên tục chất vấn, yêu cầu điều tra viên đưa ra các tài liệu, chứng minh nơi xảy ra vụ án là rừng.

Các luật sư cũng đề nghị điều tra viên trả lời rõ vì sao lại sử dụng kết luận giám định cũ (kết luận của giám định viên Huỳnh Văn Triệu ký năm 2015, đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bố không đúng quy định) để buộc tội các bị cáo.

Trước các câu hỏi này, điều tra viên vẫn khẳng định quá trình điều tra lại, đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh các bị cáo phạm tội hủy hoại rừng.

Theo điều tra viên, tại tòa, có bị cáo khai không nhớ được tình tiết liên quan. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án có nhiều lời khai, chứng minh hành vi phạm tội. Điều tra viên đề nghị nếu tình tiết nào bị cáo khai quên, HĐXX sẽ công bố lời khai, tài liệu có trong vụ án để làm rõ.

Con dốc gần hiện trường vụ án được người dân đặt tên là dốc Cựu chiến binh. Ảnh: T.T

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Nam Thái nghẹn ngào nói lên nỗi lòng của mình cũng như các cựu chiến binh: “Điều đau xót nhất là vụ án trải qua 11 năm, chúng tôi hơn 20 lần ra tòa”.

Ông Thái cũng như nhiều bị cáo khác khai rằng, khi họ đến dọn dẹp, rừng đã bị ai đó chặt phá, đốt nham nhở từ trước.

Trước khi vướng lao lý, ông Thái là trưởng thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ), suốt 11 năm liền. Các cựu chiến binh khác cũng là những công nhân gương mẫu tại địa phương.

Quá trình luận tội, đại diện VKSND Khu vực 6 - Lâm Đồng, cho rằng cuốn sổ chấm công ghi tên các bị cáo và sổ ghi tiền xăng, nhớt là chứng cứ đặc biệt quan trọng trong vụ án. Ngoài ra, quá trình điều tra, đã thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định đầy đủ hành vi phạm tội của 6 cựu chiến binh về việc hủy hoại rừng.

Đại diện VKSND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng cho rằng các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho các phong trào tại địa phương. Ngoài ra, họ không có động cơ vụ lợi trong vụ án nên không có tình tiết tăng nặng nên được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ án sáu cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng trải qua nhiều phiên xét xử. Đến cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xử phúc thẩm lần hai, tuyên giữ y án sơ thẩm, phạt các bị cáo từ sáu đến bảy tháng tù.

Năm 2020, khi cả sáu cựu chiến binh chấp hành án xong thì TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án để điều tra lại.

Theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, nơi xảy ra vụ án được xác định là rừng nhưng trong hồ sơ vụ án không có tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh là rừng, chủng loại rừng theo quy định tại Nghị định 23/2006 của Chính phủ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: T.T

Cũng theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, hai kết luận giám định đều do ông Huỳnh Văn Triệu ký là trái quy định.

Bởi lẽ, việc giám định thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, phải giám định tập thể theo quy định của Luật giám định tư pháp năm 2013. Các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào kết luận nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Tòa cấp cao cũng cho rằng, biên bản vi phạm hành chính ngày 27-3-2015 của Chi cục kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, xác định diện tích rừng tại lô 3 và 6 khoảnh 1, tiểu khu 1710 mức độ thiệt hại 100%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn xác định trong các ngày 19 và 20-4-2015, các cựu chiến binh tiếp tục phá rừng tại tiểu khu 1710 là không đủ cơ sở.

Thế nhưng sau quá trình điều tra lại, VKSND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng vẫn truy tố sáu cựu chiến binh tội hủy hoại rừng.