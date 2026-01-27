6 cựu chiến binh kêu oan dù đã chấp hành xong án tù: Ra tòa lần thứ 20 kẻ quên, người nhớ... 27/01/2026 15:27

(PLO)- Sáu cựu chiến binh ở tỉnh Đắk Nông cũ nói rất đau xót vì án tù chỉ 6-7 tháng nhưng vụ án kéo dài 11 năm, phải đứng trước tòa 20 lần.

Ngày 27-1, TAND khu vực 6 - Lâm Đồng mở phiên xét xử 6 bị cáo, đều là cựu chiến binh, về tội hủy hoại rừng.

Sáu bị cáo là cựu chiến binh gồm Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi), Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng)

Các cựu chiến binh tại tòa. Ảnh: TT

Tại tòa, sáu cựu chiến binh đều mặc đồng phục. Nhiều người trong số họ đã già yếu, tóc bạc. Điều tra viên liên quan vụ án cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng cử ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Ban Công tác cựu chiến binh, tham gia phiên tòa.

Vụ án này xảy ra cách đây 11 năm, trải qua nhiều lần xét xử. Năm 2020, cả sáu cựu chiến binh đã chấp hành xong án phạt tù về tội hủy hoại rừng với mức án từ 6 đến 7 tháng tù. Tuy nhiên, tất cả sáu cựu chiến binh này vẫn tiếp tục kêu oan cho rằng không phạm tội.

Sau quá trình điều tra lại, cáo trạng mới nhất của VKSND Khu vực 6 - Lâm Đồng vẫn truy tố họ tội hủy hoại rừng.

Cáo trạng xác định sáu cựu chiến binh hủy hoại 0,9 ha rừng sản xuất tại phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cũ với mục đích lấy đất trồng cây keo, gây thiệt hại về rừng với giá trị hơn 53 triệu đồng.

Sau khi đại diện VKSND khu vực 6 - Lâm Đồng công bố cáo trạng, cả sáu cựu binh đều phản ứng, cho rằng quan điểm luận tội không đúng. Theo các cựu binh, hiện trường nơi xảy ra vụ án không còn là rừng, họ không chặt phá cây rừng mà chỉ dọn dẹp cây bụi và những cành cây bị ai đó chặt phá, đốt nham nhở từ trước.

Cựu chiến binh Nguyễn Nam Thái còn đề nghị HĐXX cho kiểm tra lại trữ lượng gỗ hơn 64 m³ liên quan vụ án được tịch thu, lập biên bản hiện ở đâu?...

"Điều đau xót nhất trong vụ án là chúng tôi đã thi hành án tù xong. Án tù chỉ 6- 7 tháng. Tuy nhiên, vụ án kéo dài 11 năm qua, chúng tôi phải đứng trước tòa 20 lần”- ông Thái nói.

Trong phần xét hỏi, có cựu chiến binh khai được mời đi ăn thịt chó nên ghé vào khu rừng đó ngồi chơi, không tham gia dọn dẹp hay chặt phá cây cối.

Nhiều cựu chiến binh khác khai không nhớ một số tình tiết liên quan vụ án. Lý do, vụ án xảy ra cách đây 11 năm, các cựu binh tuổi cao, sức yếu không nhớ hết.

Điều tra viên cho biết quá trình điều tra lại đã thu thập đầy đủ lời khai, chứng cứ liên quan. Qua điều tra, xác định đủ căn cứ truy tố các cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng.

Theo điều tra viên, tại tòa, có bị cáo khai không nhớ được tình tiết liên quan. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án có nhiều lời khai, chứng minh hành vi phạm tội. Điều tra viên đề nghị nếu tình tiết nào bị cáo khai quên, HĐXX sẽ công bố lời khai, tài liệu có trong vụ án để làm rõ.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi. HĐXX đề nghị các bên liên quan tập trung về nội dung nơi xảy ra vụ án có phải là rừng hay không...