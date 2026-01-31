Dự báo thời tiết ngày 31-1: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ ngày nắng 31/01/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam khiến Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 30-1 đến ngày 1-2, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết nhìn chung có mưa vài nơi. Riêng giai đoạn từ đêm 30 đến ngày 31-1 xuất hiện mưa rét và mưa nhỏ rải rác. Đến đêm 31-1, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) cũng bắt đầu chuyển rét.

Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Từ ngày 1-2, mưa gia tăng, xuất hiện mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm giông.