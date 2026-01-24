Người hâm mộ vượt lạnh trong đêm ra sân bay chào đón U-23 Việt Nam trở về 24/01/2026 20:10

(PLO)- Dù đêm lạnh, rất đông người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay Nội Bài tối 24-1 để chào đón đội tuyển U-23 Việt Nam trở về sau hành trình quả cảm tại giải U-23 châu Á.

Ngay từ sớm, nhiều gia đình cầu thủ đã có mặt. Bố của các cầu thủ Hiểu Minh và Minh Phúc liên tục được người hâm mộ nhận ra, vây quanh hỏi han, bắt tay, chúc mừng.

Không khí chờ đợi không chỉ là sự háo hức của người thân mà còn là niềm chia sẻ rất thật của những người yêu bóng đá, coi thành công của U-23 Việt Nam như niềm vui chung.

Giữa đám đông rực sắc đỏ, hình ảnh ông Đinh Anh Tuấn, 65 tuổi, ngụ Sóc Sơn, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bị tai nạn giao thông cách đây 14 năm, ông Tuấn phải ngồi xe lăn, được người thân đẩy đến sân bay chỉ để chờ khoảnh khắc nhìn thấy những “chiến binh sao vàng” trở về.

Bố cầu thủ Hiểu Minh được nhiều người nhận ra và vây quanh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Rất đông người dân có mặt tại sân bay để chào đón đội tuyển U-23 Việt Nam trở về.

Hai người bố của cầu thủ Hiểu Minh và Minh Phúc.

Bố cầu thủ Hiểu Minh trả lời câu hỏi của người hâm mộ và truyền thông.