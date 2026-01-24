Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng châu Á 24/01/2026 07:10

Rạng sáng 24-1-2026, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện cùng toàn thể đội tuyển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm của Đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: VGP.

Trong thư, Thủ tướng viết: Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá cả nước, tôi trân trọng chúc mừng Ban Huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng tại Vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời, mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho Nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, chiến thắng của U23 Việt Nam là minh chứng sinh động cho ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Toàn đội đã thể hiện là một tập thể có lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh, tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, đầy bản lĩnh, tất cả vì màu cờ sắc áo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản của Ban Huấn luyện; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ VH-TT&DL, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ.

Kế thừa và tiếp nối các thế hệ đi trước, tiếp sau thành công với Huy chương Vàng tại SEA Games 33, hành trình và thành tích của bóng đá Việt Nam tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu khát vọng, bản lĩnh, ý chí, kiên cường, đoàn kết, sẵn sàng vươn ra biển lớn.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cho đội tuyển, kể cả ở những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Ban Huấn luyện cùng Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần của những Chiến binh Sao Vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gặt hái thêm nhiều thành công trên các đấu trường khu vực và quốc tế, góp phần làm rạng danh nền bóng đá nước nhà. Hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn hướng về, luôn ở bên và luôn đồng hành cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam.