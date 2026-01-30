Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị đề nghị 14-15 năm tù 30/01/2026 10:47

(PLO)- Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM 14-15 năm tù về tội nhận hối lộ...

Ngày 30-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng 21 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS phát biểu luận tội các bị cáo.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Cách 8-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7-8 năm về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 15-17 năm tù.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 14-15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 17-19 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị đề nghị xử phạt 15-17 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh này, bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, bị đề nghị xử phạt 12-13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 9 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức y tế. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

VKS cho biết khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025) quy định về tội nhận hối lộ theo hướng nhẹ hơn khi bỏ hình phạt tử hình là có lợi cho các bị cáo.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Quyền là chủ mưu, các bị cáo khác giúp sức, không được hưởng lợi.

Bị cáo Phạm Văn Cách tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, để Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Cách đã phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo đã hối lộ tổng cộng 71,1 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Cách còn cùng Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỉ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỉ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách.