Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nói 'thay đổi lời khai tại tòa nhưng không lừa dối CQĐT' 29/01/2026 09:54

(PLO)- Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc khai Công ty Sơn Lâm không bán dược liệu cho Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và bản thân bị cáo không thỏa thuận hoa hồng.

Ngày 29-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng 21 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị xét xử về tội nhận hối lộ. Ông Lộc là người nhận hối lộ với số tiền và số lần nhiều nhất trong vụ án, 47 tỉ đồng.

Trước đó, bị cáo Phạm Văn Cách, người đưa hối lộ và bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) đã có lời khai trước tòa về việc đưa, chuyển tiền hối lộ cho ông Lộc.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Không lừa dối CQĐT

Tại phiên tòa, khi chủ tọa hỏi “lời khai của bị cáo Cách và bị cáo Chuân về việc đưa tiền hối lộ có đúng không?”, ông Lộc đã nói "câu hỏi này, tôi xin hỏi lại thẩm phán chủ tọa phiên tòa" và nói rằng “chưa được quán triệt quyền của bị cáo tại phiên tòa này”, “tôi phải được biết quyền của bị cáo là gì”.

Chủ tọa cho biết trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, chủ tọa đã thay mặt HĐXX phổ biến quyền và nghĩa vụ của bị cáo. “Đại diện VKS là người kiểm sát xét xử, mời đại diện VKS” – lời chủ tọa.

Đại diện VKS xác nhận chủ tọa phiên tòa đã phổ biến và có thể bị cáo không để ý.

Khi chủ tọa yêu cầu ông Lộc xác nhận việc “có từ chối các câu hỏi của HĐXX” hay không? Ông Lộc nói rằng không từ chối trả lời nhưng “tôi xin được giữ quyền của bị cáo theo quy định”.

“Tức là quyền im lặng?” – chủ tọa hỏi lại.

Mặc dù ông Lộc trả lời “đúng” nhưng lại “sẵn sàng trả lời các câu hỏi của luật sư thẩm phán vì thấy "tội nghiệp cho anh Chuân, cái gì đúng, sai phải rõ. Anh Cách cũng có cái sai, cái đúng”.

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu ông Lộc xác nhận có giữ nguyên lời khai nhận tội tại CQĐT và lời khai đó có đúng sự thật khách quan?

Bị cáo Lộc nói lời khai tại CQĐT “đúng tại thời điểm đó” và “tôi có quyền thay đổi lời khai khi ra tòa. Lời khai tại tòa mới là cuối cùng, tôi không lừa dối CQĐT, nhưng tôi phải bảo vệ cá nhân tôi, có một sự việc không thể khai ra được, rất là tế nhị”.

Tiếp đó, ông Lộc nói rằng đã chờ đợi hơn 400 ngày để nói ra ở phiên tòa và đáng lẽ hôm nay kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra phải có mặt để trả lời các câu hỏi của ông.

Chủ tọa phiên tòa ngắt lời ông Lộc và nhấn mạnh đại diện VKS có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền công tố không phải để trả lời câu hỏi của bị cáo. Nếu bị cáo không muốn trả lời các câu hỏi của Tòa, cho bị cáo ngồi xuống.

Lúc này, ông Lộc mới bắt đầu trình bày trước Tòa về những vấn đề liên quan vụ án.

Phủ nhận thỏa thuận hoa hồng

Ông Lộc cho rằng bị cáo Cách khai gian dối. Công ty Sơn Lâm chưa bao giờ bán thuốc cho Viện, chưa bao giờ chuyển tiền bán thuốc cho Viện. Viện Y dược học dân tộc TP.HCM có Trung tâm ứng dụng đông dược. Công ty Sơn Lâm bán dược liệu cho Trung tâm này, sau đó, Trung tâm sản xuất thuốc và cung cấp Viện.

Về việc Trung tâm mua dược liệu qua Công ty Sơn Lâm, ông Lộc giải thích, Viện muốn thu mua dược liệu do người dân trồng nhằm mục đích hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, cần phải kiểm định để đảm bảo dược liệu có chất lượng. Công ty Sơn Lâm có hệ thống kiểm định chất lượng này. Do đó, Công ty Sơn Lâm thu mua dược liệu, kiểm định chất lượng rồi bán cho Viện. Bị cáo Phạm Văn Chuân, ngoài công việc ở Viện, còn làm thêm công việc thu mua dược liệu cung cấp cho Công ty Sơn Lâm.

“Tôi biết anh Chuân làm thêm với Công ty Sơn Lâm. Khi anh Chuân bị tai biến thì chìa khóa kho hàng của anh Cách vẫn đang ở chỗ anh Chuân” – bị cáo Lộc nói về mối quan hệ giữa bị cáo Chuân, bị cáo Cách.

Chủ tọa phiên tòa gọi ông Phạm Văn Cách lên đối chất. Ông Cách khai Viện mua hàng, Viện đấu thầu nhưng ký hợp đồng là một phó giám đốc có kèm theo cả Trung tâm, “tôi cũng không biết viện với trung tâm là một hay là hai”.

Ông Cách cũng khai thêm từ năm 2017-2023, tổng số tiền bán dược liệu cho Viện là hơn 230 tỉ đồng.

Quá trình khai báo, ông Lộc có thừa nhận việc nhận tiền nhưng khi được hỏi “bị cáo nhận tiền gì”, ông Lộc đã yêu cầu thẩm phán “cho trình bày từ đầu tới đuôi thì tôi trình bày, còn cắt cup thì tôi không trình bày”.

Theo lời khai của ông Lộc, ông có chỉ đạo ông Phạm Văn Chuân nhận tiền để phòng, chống dịch Covid, “tôi có 1-2 lần đề nghị anh Chuân hỗ trợ”.

Sau đó, ông Cách đã hỗ trợ khoảng 13-14 tỉ đồng và tiền được chuyển qua ông Chuân đến Hội Đông y. Ông Lộc đã yêu cầu chuyển khoản ngân hàng và “không hiểu vì sao anh Chuân chuyển tiền mặt liên tục”.

Ông Lộc cũng khẳng định không có thỏa thuận chi hoa hồng 20-25% với Công ty Sơn Lâm. Từ thời sinh viên, ông Lộc đã kiếm 50-60 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7 đến tháng 9-2021, thông qua một nhân viên, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc đã nộp hơn 40 tỉ đồng vào tài khoản của Hội Đông y TP.HCM ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid.

Về số tiền này, ông Lộc khai có 14 tỉ đồng là tiền ủng hộ từ ông Phạm Văn Cách và Công ty Sơn Lâm. Gần 20 tỉ đồng của bị cáo đã vận động từ bạn bè không liên quan đến Công ty Sơn Lâm. Có 6 tỉ đồng Công ty Sơn Lâm phải trả cho Hội Đông y vì chưa chuyển hàng.