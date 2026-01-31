Ông Putin tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran trong cuộc gặp không báo trước 31/01/2026 12:32

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Larijani tại Điện Kremlin.

Ngày 30-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tại Điện Kremlin trong một cuộc gặp cấp cao không được thông báo trước, theo đài RT.

Ông Larijani, cố vấn cao cấp của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 8-2025.

Trước đó, ông Larijani từng thăm Moscow vào mùa hè 2025 sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Larijani. Ảnh: SPUTNIK

Sau cuộc gặp ngày 30-1, Điện Kremlin ra tuyên bố ngắn gọn: “Nguyên thủ quốc gia đã tiếp tại Điện Kremlin Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Ali Larijani đang thăm Nga”.

Điện Kremlin không tiết lộ chi tiết nội dung các cuộc trao đổi.

Đại sứ Iran tại Nga - ông Kazem Jalali sau đó cho hay cuộc gặp tập trung vào “quan hệ song phương” và bao gồm “tham vấn về các vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế”.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Larijani hồi đầu tháng này, với cáo buộc ông có liên quan “việc trấn áp bạo lực” các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng ở Iran từ cuối tháng 12-2025.

Tehran mô tả làn sóng bất ổn, khởi phát từ các bức xúc kinh tế, như một cuộc nổi dậy do thế lực bên ngoài hậu thuẫn.

Đầu tháng này, Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian để thảo luận về tình hình bất ổn và tái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt.

Vào thời điểm căng thẳng nhất của các cuộc biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã suýt ra lệnh tiến hành các đòn tấn công trừng phạt nhằm vào Iran. Dù trì hoãn quyết định cuối cùng, nhà lãnh đạo Mỹ đã điều một “hạm đội” hải quân tới khu vực nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Công tác hoạch định quân sự của Mỹ vẫn đang được triển khai. Các báo cáo truyền thông dẫn nguồn từ chính quyền cho biết ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, từ tấn công lực lượng an ninh và các địa điểm hạt nhân của Iran cho tới nhắm vào các quan chức.

Sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công “tồi tệ hơn nhiều” so với các đòn không kích trước đây của Mỹ, Tehran tuyên bố sẽ “tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có”.