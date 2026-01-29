Rộ lý do đằng sau việc ông Trump dọa tấn công 'khốc liệt' vào Iran 29/01/2026 17:45

(PLO)- Hãng Reuters d ẫn nhiều nguồn thạo tin chỉ ra mục đích của việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Hãng Reuters ngày 29-1 dẫn nhiều nguồn thạo tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án nhằm vào Iran, trong đó có khả năng tiến hành các cuộc tấn công có chọn lọc nhằm vào lực lượng an ninh và giới lãnh đạo nước này.

Mục đích là nhằm gây sức ép lên chính quyền Tehran trong bối cảnh Iran đang đối mặt làn sóng biểu tình rộng khắp từ cuối tháng 12-2025.

Theo 2 nguồn tin Mỹ am hiểu các cuộc thảo luận, ông Trump muốn tạo ra sức ép tối đa lên chính quyền Tehran. Washington được cho là đang xem xét các phương án tấn công nhằm vào những chỉ huy bị cáo buộc thực hiện các hành động bạo lực với người biểu tình. Qua đó, Mỹ gửi tín hiệu ủng hộ đối với người biểu tình ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Một nguồn tin khác cho biết các trợ lý của ông Trump cũng đang bàn thảo phương án tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, nhằm tạo hiệu ứng răn đe lâu dài.

Mục tiêu có thể là các hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran có khả năng vươn tới các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, hoặc các cơ sở liên quan chương trình làm giàu hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng hành động, bao gồm việc có sử dụng biện pháp quân sự hay không, theo nguồn tin.

4 quan chức Ả Rập, 3 nhà ngoại giao phương Tây và 1 nguồn tin phương Tây cấp cao cho biết các chính phủ liên quan đã được thông báo về những thảo luận này, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công (nếu xảy ra) có thể không thúc đẩy biểu tình mà còn làm suy yếu thêm phong trào này.

Bộ Ngoại giao Iran, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng không phản hồi đề nghị bình luận. Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối đưa ra ý kiến.

Trước đó, hôm 28-1, ông Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và thống nhất một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không thì cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ khốc liệt hơn nhiều.

Ông Trump chưa công khai nêu rõ các yêu cầu cụ thể trong bất kỳ thỏa thuận nào. Trước đây, chính quyền của ông từng đưa ra các điều kiện như cấm Iran tự làm giàu uranium, hạn chế tên lửa đạn đạo tầm xa và thu hẹp mạng lưới các lực lượng vũ trang ủy nhiệm của Tehran tại Trung Đông.

Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu Mỹ hành động.

Viết trên mạng xã hội X ngày 28-1, ông Ali Shamkhani - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ cũng sẽ khiến Iran nhắm mục tiêu vào Mỹ, Israel và những nước ủng hộ.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi cho biết trên X rằng lực lượng vũ trang Iran “đã sẵn sàng ngón tay đặt trên cò súng để lập tức và mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào”.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng nước này đang “chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự, đồng thời vẫn tận dụng các kênh ngoại giao”. Tuy nhiên, theo quan chức này, Washington không cho thấy thiện chí đối thoại.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”, nhưng sẽ tự vệ “chưa từng có” nếu bị ép buộc. Iran nhiều lần nhấn mạnh chương trình hạt nhân của mình mang mục đích dân sự.