Iran nêu quan điểm đàm phán năng lực tên lửa và quốc phòng nước mình 31/01/2026 05:55

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nêu quan điểm đàm phán năng lực tên lửa và quốc phòng nước mình, trong bối cảnh có thông tin từ Mỹ rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran cũng sẽ phải bao gồm việc áp trần kho dự trữ tên lửa tầm xa, đưa uranium đã làm giàu ra khỏi Iran và cấm Tehran tự làm giàu uranium.

Ngày 30-1, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng năng lực tên lửa và phòng thủ của Iran sẽ “không bao giờ” được đưa lên bàn đàm phán, theo hãng thông tấn Anadolu.

Mỹ và Iran đã liên tục trao đổi những lời cảnh báo kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đe dọa can thiệp sau làn sóng biểu tình ở Iran, đồng thời điều một hạm đội hải quân tới Trung Đông.

Tuy nhiên, vào ngày 29-1, ông Trump đã giảm giọng điệu, cho biết ông hy vọng tránh hành động quân sự và rằng khả năng đối thoại với Iran vẫn còn.

Phát biểu trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Tehran “sẵn sàng bắt đầu đàm phán nếu các cuộc đàm phán diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau”.

“Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh” - ông Araghchi nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ kỳ) ngày 30-1. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với trước các vụ tấn công hồi tháng 6-2025. Nếu chúng tôi phải đối mặt hành động gây hấn một lần nữa, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và kiên quyết không kém” - nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Dù để mở khả năng đàm phán, ông Araghchi nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định dứt khoát rằng năng lực phòng thủ và tên lửa của Iran sẽ không bao giờ là đối tượng đàm phán. Không quốc gia nào tự đàm phán về an ninh của mình”.

“Iran sẽ duy trì và tăng cường năng lực phòng thủ của mình đến mức cần thiết để bảo vệ đất nước” - ngoại trưởng Iran nói, đồng thời cho biết hiện không có kế hoạch nào để gặp các quan chức Mỹ nhằm nối lại đối thoại.

Trang tin Axios đầu tuần này dẫn lời các quan chức Mỹ rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran cũng sẽ phải bao gồm việc áp trần kho dự trữ tên lửa tầm xa, cùng với việc đưa uranium đã làm giàu ra khỏi Iran và cấm Tehran tự làm giàu uranium.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington về chương trình hạt nhân của Iran là “thiết yếu để giảm căng thẳng trong khu vực”.

Ông Fidan cáo buộc Israel đang thúc đẩy Mỹ tấn công Iran, đồng thời kêu gọi Washington “hành động bằng lẽ thường và đừng để điều đó xảy ra”.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng Ankara phản đối bất kỳ sự can thiệp quân sự nào chống lại Iran và ủng hộ việc giải quyết hòa bình, nội bộ các vấn đề của đất nước bởi chính người dân Iran.