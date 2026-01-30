Thầy trò ‘Tổng tài’ Nguyễn Văn Thiên đối chất trước toà về chỉ đạo đánh người 30/01/2026 12:10

(PLO)- "Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên khai rằng có nghe tiếng xô xát bên trong quán, có nghe bạn bè nói đánh nhau rồi nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra.

Ngày 30-1, TAND Khu vực 3 – TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), cùng về tội gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 BLHS.

Bị cáo Thiên là người đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 4 tháng. Vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

9h20, HĐXX bắt đầu làm việc. Trước xét hỏi, HĐXX cách ly bị cáo Nguyễn Văn Thiên.

Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Long Vũ khai bị cáo đang học kinh doanh do Thiên dạy. Thiên và Vũ có quan hệ thầy trò. Khi vào quán cà phê, Vũ không biết chủ quán là ai. Sau này nhóm mới biết anh Ngô Minh Đ chính là chủ quán.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên. Ảnh: Hoàng Huy

Theo lời khai của bị cáo Vũ, khi bị chủ quán nhắc nhở không hút thuốc, bị cáo Thiên tỏ ra bức xúc và bảo Vũ: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Nghe thấy Thiên nói thế, Vũ đứng dậy tát, đấm anh Đ làm nạn nhân ngã xuống sàn.

Sau đó, khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ hiểu là dừng lại nên đã dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

Bị cáo Vũ khẳng định nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo sẽ không đánh anh Đ.

Sau đó, HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Thiên. Bị cáo Thiên thừa nhận chủ quán có nhắc nhở việc hút thuốc 2 lần. Lần thứ 2, bị cáo nghe thấy chủ quán chửi đổng ra nhưng không biết chửi ai. Ngay lúc đấy bị cáo không biết nhắc nhở về việc gì và cũng không tỏ thái độ hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ như cáo trạng đã nêu.

“Bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai”- bị cáo Thiên khai.

Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Long Vũ được HĐXX gọi lên đối chất. Bị cáo Vũ vẫn khẳng định do Thiên bảo nên mới đánh anh Đ. Việc dừng lại cũng là “do anh Thiên nói "thôi, thôi, thôi".

Trước lời khai này của Vũ, bị cáo Nguyễn Văn Thiên cho rằng mình có nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói đánh nhau rồi nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra.

Quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận các nội dung trong cáo trạng.

“Bị cáo cho rằng, nhiều tình tiết trong clip không chính xác. Cáo trạng nêu bị cáo có tranh cãi với anh Ngô Minh Đ nhưng thực tế là không có”- bị cáo Thiên nói.

Sau đó, HĐXX cho bị cáo Thiên xem lại các hình ảnh, video đã được trích xuất ở quán.

HĐXX giải thích, các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể,... Bên cạnh đó, công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và được đưa đi giám định.

Lúc 11h, HĐXX tạm nghỉ. Trong thời gian này, bị cáo Nguyễn Văn Thiên tỏ ra sức khỏe yếu, liên tục nôn ói.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.