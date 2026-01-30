Cần Thơ: VKSND xác minh nhiều vụ việc bảo vệ lợi ích công, người yếu thế 30/01/2026 17:38

(PLO)- Trong số các vụ việc mà các VKSND khu vực ở Cần Thơ xác minh thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích có vấn đề ô nhiễm của bãi rác ở xã Đông Hiệp và khu dân cư Thới Nhựt.

Ngày 30-1, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến, quán triệt quy định của pháp luật và hướng dẫn của VKSND Tối cao về thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích (theo Nghị quyết 205 của Quốc hội).

Hội nghị chuyên đề do VKSND TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, một số VKSND khu vực cho biết đã chủ động tuyên truyền, ký kết phối hợp với các đơn vị ở địa phương, dán pa-nô ở các trung tâm phục vụ hành chính công của phường, trụ sở đơn vị… về thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Đại diện VKSND các khu vực 1, 2, 4, 11, 12 đã báo cáo về những trường hợp cụ thể mà đơn vị đã thụ lý, nhận phản ánh của người dân, báo chí để xác minh thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Ông Lê Hồng Thu, Viện trưởng VKSND khu vực 1 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, ông Lê Hồng Thu, Viện trưởng VKSND khu vực 1, cho biết đơn vị đã cử kiểm sát viên đến xác minh thông tin từ báo chí và người dân về tình trạng bãi trung chuyển rác tại phường Tân An (bãi trung chuyển rác tại khu dân cư Thới Nhựt).

Ông cho biết, sau khi cử kiểm sát viên tới sẽ phối hợp để giải quyết, cần thiết sẽ mời quan trắc môi trường. Bãi trung chuyển rác này tồn tại rất lâu, ô nhiễm môi trường khá nặng, đơn vị sẽ xem xét tính chất pháp lý để có kiến nghị với địa phương.

Ông Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, thông tin về bãi rác ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cũ nay thuộc địa bàn xã Đông Hiệp, với lượng rác khổng lồ, tồn cao như núi, khoảng 710.000 tấn. Nhà máy đốt rác kiểu thủ công với khoảng 120-130 tấn/ngày

Người dân phản ánh về mùi hôi, khói, bụi từ bãi rác. Cạnh đó, nước từ bãi rác thải ra khiến các hộ dân xung quanh không thể nào trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu gì được…

Ông Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo ông Khánh, khi tiếp nhận thông tin, VKS đã chủ động ban hành kế hoạch phối hợp với UBND xã Đông Hiệp tiến hành xác minh, ghi nhận ý kiến của những hộ dân sống xung quanh bãi rác này. Người dân đã cung cấp rất nhiều thông tin và kiến nghị phải di dời bãi rác đi nơi khác vì lượng khói bụi, mùi hôi, thậm chí ngay cả việc phơi quần áo xung quanh cũng không thể mặc được do khói, bụi đốt rác ám vào. VKS xuống ghi nhận thực tế, bàn làm việc chỉ ngồi 5 phút là bụi bám đầy trên bàn do đốt rác...

Viện khu vực 4 đề nghị VKSND TP có văn bản gửi đến UBND TP để có hướng xử lý bãi rác này vì vượt thẩm quyền của VKSND khu vực 4.

Báo cáo về các khó khăn, đại diện một số VKSND khu vực cho biết, khi xác minh vụ việc, một số nơi cung cấp hồ sơ rất tốt nhưng một số nơi kéo dài thời gian cung cấp hơn 30 ngày theo quy định, VKS phải có văn bản nhắc mới trả lời.

Cũng có nơi đùn đẩy, đổ cho việc sáp nhập hoặc liên quan đến sai phạm của lãnh đạo trước đó nên không cung cấp hồ sơ, làm ảnh hưởng tiến độ xác minh của VKS. Vì thế, có ý kiến đề nghị VKSND TP ký quy chế phối hợp với UBND TP Cần Thơ để UBND TP chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện…