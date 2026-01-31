VKSND Khu vực 5 - TP.HCM phát huy hiệu quả vai trò bảo vệ lợi ích công 31/01/2026 09:13

Chiều ngày 30-1, VKSND Khu vực 5, TP.HCM đã phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức buổi làm việc với bà T để yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 432 triệu đồng cho Ban Bồi thường giải phòng mặt bằng quận Bình Thạnh.

Tổ Nghị quyết 205 của VKSND Khu vực 5 làm việc với Ban Bồi thường. Ảnh: VKSND Khu vực 5

Hoàn trả số tiền hơn 432 triệu đồng

Tại buổi làm việc, VKSND Khu vực 5 đã công bố và giải thích rõ các quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm liên quan đến việc hoàn trả tiền ngân sách nhà nước. Trên tinh thần hợp tác và tuân thủ pháp luật, ngay trong buổi làm việc, bà T đã tự nguyện nộp và hoàn trả số tiền hơn 432 triệu đồng thông qua Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh để chuyển nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đây là một trong số chín trường hợp mà VKSND Khu vực 5 đã tiến hành tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết vụ việc dân sự công ích.

Trước đó, VKSND Khu vực 5 đã nhận được công văn của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc có liên quan đến lợi ích của Nhà nước.

Theo đó, có 2 trường hợp vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính (quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy bản án phúc thẩm đã thi hành) dẫn đến việc thu hồi tiền ngân sách nhà nước đã chi trả cho người dân gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Và 7 trường hợp không hoàn trả số tiền đã nhận tạm ứng của dự án khi dự án bị tạm ngừng triển khai do phải thay đổi hình thức đầu tư. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh đề nghị VKSND Khu vực 5 tiếp nhận nguồn tin theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công, tài sản nhà nước.

Nhận thấy đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 205/2025/QH15. VKSND Khu vực 5 lập sổ tiếp nhận thông tin vụ việc dân sự công ích và ghi thông tin 9 vụ việc trên. Sau đó, VKSND khu vực 5 ban hành quyết định thành lập tổ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Ngày 15-1-2026, VKSND Khu vực 5 ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp để ngăn chặn, khắc phục hậu quả. Cùng ngày, VKSND Khu vực 5 đã thực hiện các thủ tục tống đạt, niêm yết các quyết định trên tại nơi cư trú của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Các hộ dân đã đến làm việc với VKSND Khu vực 5. Sau đó, VKSND Khu vực 5 đã cùng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng làm việc, vận động người dân thực hiện hoàn lại tiền theo quy định.

Thực hiện niêm yết các quyết định. Ảnh: YC

Khẳng định vai trò, hiệu quả của VKSND trong bảo vệ lợi ích công

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Phó viện trưởng VKSND khu vực 5, cho biết thực hiện Nghị quyết số 205, VKSND Khu vực 5 đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó từng bước phát huy vai trò của VKS trong bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Từ ngày 1-1-2026, sau khi Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực, VKSND Khu vực 5 đã tiếp nhận, thụ lý tổng cộng 11 vụ việc dân sự công ích. Trên cơ sở đó, đơn vị đã ban hành 9 quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, VKSND Khu vực 5 giữ vai trò chủ động, xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, thụ lý đến tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; xây dựng kế hoạch và phân công kiểm sát viên trực tiếp phụ trách từng vụ việc, bảo đảm việc xử lý thông tin được thực hiện kịp thời, thống nhất và đúng quy định. Đồng thời, VKSND Khu vực 5 đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo và các kiểm sát viên VKSND Khu vực 5 làm việc với Ban Bồi thường và người dân. Ảnh: VKSND Khu vực 5

“Quá trình làm việc cũng gặp khó khăn, người dân chưa hiểu hết các quy định. Chúng tôi đã kiên nhẫn giải thích các quy định cho người dân, vận động, thuyết phục. Khi hiểu được quy định của pháp luật, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, người dân đồng ý hoàn tiền, có trường hợp hoàn 100%, có trường hợp thỏa thuận để trả theo từng đợt. Quan trọng nhất là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo được lợi ích công. Qua đó, bước đầu khẳng định vai trò, hiệu quả của VKSND trong việc thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích công, tài sản nhà nước”, bà Giàu nói.