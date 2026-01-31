Công an làm việc với người mở loa kẹo kéo, nhảy nhót trên đường đông xe 31/01/2026 11:39

(PLO)- Đến quán cà phê thấy loa kẹo kéo, người đàn ông mở nhạc rồi xuống đường nhảy nhót khi nhiều phương tiện đang lưu thông.

Ngày 31-1, Công an phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã mời người đàn ông mở loa kẹo kéo rồi nhảy nhót trên đường Nguyễn Ái Quốc khi nhiều phương tiện đang tham gia giao thông.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một clip người đàn ông mở loa kẹo kéo để ở vỉa hè (phường Trấn Biên), tay cầm micro và điện thoại nhảy dưới lòng đường khi các phương tiện đang lưu thông.

Người đàn ông vừa hát vừa nhảy dưới lòng đường. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi nhận thông tin, công an phường Trấn Biên nhanh chóng xác minh, làm rõ và xác định sự việc vào khoảng 22 giờ ngày 28-1. Người đàn ông nhảy trên đường là NMB (59 tuổi) nên tiến hành làm việc.

Theo ông B, trước đó ông có nhậu vài lon bia rồi đến quán cafe của người quen thuộc khu phố Cây Chàm (phường Trấn Biên). Thấy có loa kẹo kéo tại quán, ông đem ra trước vỉa hè đường Nguyễn Ái Quốc mở nhạc rồi xuống đường nhảy khoảng gần 10 phút thì mệt nên không nhảy nữa, trả loa cho quán, về nhà ngủ.

Công an cũng thông tin, ông B sống tại Hoa Kỳ từ năm 1983. Vài tháng nay ông về nước, làm nghề tự do, sinh sống một mình tại phường Trấn Biên.