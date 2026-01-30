'Tổng tài' bị phạt 2 năm tù vụ giơ tay chỉ đạo đánh chủ quán cà phê 30/01/2026 16:16

(PLO)- HĐXX đánh giá sự việc tổng tài giơ tay chỉ đạo đánh người ở quán cà phê đã gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiều 30-,1 TAND Khu vực 3 - Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trú xã Ô Diên, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Long Vũ (trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, bị cáo Thiên sức khỏe yếu, liên tục nôn ói cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Đến 13h10, qua thăm khám các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Quá trình xét xử buổi chiều, HĐXX nhận thấy sức khỏe của bị cáo Thiên chưa hoàn toàn ổn định nên cho bị cáo ngồi trả lời.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) và bị cáo Nguyễn Long Vũ. Ảnh: Hoàng Huy

Công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện VKS đánh giá, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, file ghi âm lời nói của bị cáo Thiên,... VKS có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Từ những phân tích, nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Thiên cho rằng "công cộng" là ở công viên, vườn hoa, nơi đông người... Ngày 17-9-2025, bị cáo vào quán cà phê của anh Ngô Minh Đ ngồi uống nước với bạn. Khi vào quán, bị cáo đã trả tiền trước, đây không phải nơi công cộng.

Việc bị cáo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đ xảy ra tại quầy bar của quán cà phê, nơi không phải ai cũng vào được. Do đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên cho rằng việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý.

Đối đáp lại quan điểm tự bào chữa của bị cáo Thiên, đại diện VKS cho biết, từ ngày 19-8-2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quán cà phê không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Bản thân bị cáo và nhóm bạn vào quán ngồi uống nước cũng đã có nhiều người vào uống cùng.

Việc bị cáo vào quán, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3, nếu cảm thấy khó chịu có thể ra nói chuyện trực tiếp với anh Ngô Minh Đ. Thay vì đối chất trực tiếp với anh Đ, bị cáo Thiên lại có hành động ngồi giơ tay "chỉ đạo" cho Vũ ra đánh anh Đ là không tuân thủ quy định pháp luật.

Do đó, VKS cho rằng, việc truy tố Nguyễn Văn Thiên là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tuy bị cáo Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, lời khai của các nhân chứng xác định sự việc xảy ra đúng như lời khai của Vũ.

Những lời khai này phù hợp với diễn biến sự việc xảy ra tại quán café “Góc quán” đã được camera ghi lại hình ảnh, âm thanh, phù hợp với kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền.

HĐXX đánh giá sự việc gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hành vi của 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đã phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Cả 2 bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, tuy nhiên Vũ khai báo thành khẩn, còn Thiên quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho 2 bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.