Ferdinand tiết lộ điều không muốn nói về Amorim 08/10/2025 12:59

Manchester United đã đánh bại Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League để giảm bớt áp lực cho HLV Ruben Amorim. Và huyền thoại của "quỷ đỏ" Rio Ferdinand đã nói về tầm quan trọng của chiến thắng. Ngoài ra, Ferdinand tiết lộ điều không muốn nói về Amorim.

Theo đó, Rio Ferdinand tin rằng Ruben Amorim có thể đã bị Manchester United sa thải nếu đội bóng của ông bị Sunderland đánh bại. Phát biểu trước trận đấu với Sunderland, Amorim thừa nhận ban lãnh đạo MU sẽ sa thải ông nếu ông tiếp tục thua trận.

Tuy nhiên, các bàn thắng trong hiệp một của Mason Mount và Benjamin-Sesko đã mang về chiến thắng 2-0 cho MU, giúp giảm bớt áp lực lên cựu HLV của Sporting CP tại Old Trafford. Ban lãnh đạo MU đã nhiều lần khẳng định vị HLV 40 tuổi này là người của họ trong tương lai lâu dài, nhưng Ferdinand tin rằng lập trường đó sẽ bị thử thách nếu đội bóng cũ của anh phải chịu thất bại tại Old Trafford trước Sunderland.

Ferdinand tiết lộ điều không muốn nói về Amorim. ẢNH: EPA

"Tôi nghĩ sẽ có những cuộc thảo luận nghiêm túc nếu Manchester không đánh bại Sunderland", Rio Ferdinand chia sẻ trên podcast Rio Ferdinand Presents của mình, "Tôi không muốn nói điều này trước trận đấu nhưng sau kết quả tuần trước, nếu họ thua Sunderland, tôi nghĩ INEOS (tập đoàn đồng chủ sở hữu MU) sẽ rất khó khăn để không cân nhắc việc miễn nhiệm ông ấy.

Ruben Amorim phải sống thêm một ngày nữa, đó là điều chúng ta vẫn nói, "Anh có thể đạt được kết quả nào không? Anh có thể tìm được sự nhất quán không?". Trong một thế giới lý tưởng, màn trình diễn sẽ là chìa khóa nhưng tôi không nghĩ chúng ta đang ở vị trí phải lo lắng về màn trình diễn, bạn cần phải giành được điểm, giúp đội bóng có được đà và vươn lên trong giải đấu".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Đó là kiểu trận đấu mà khi chúng tôi không chơi tốt, chúng tôi vẫn phòng ngự tốt. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình, chúng tôi tập trung và cạnh tranh. Tuy không phải là màn trình diễn hoàn hảo, Senne Lammens đã làm rất tốt. Hôm nay chúng tôi là một đội bóng có tính cạnh tranh và trưởng thành.

Chúng tôi cần phải thắng những trận đấu này mà giữ sạch lưới. Điều đó tốt cho chúng tôi. Chúng tôi cần hiểu rằng chúng tôi cần mọi người sẵn sàng thi đấu. Mùa giải còn dài, chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là các đồng đội đã giúp đỡ Lammens rất nhiều để có được màn trình diễn tốt".

HLV Ruben Amorim tiếp tục: "Tôi biết họ muốn làm tốt nhất có thể và tôi biết họ không muốn thay đổi HLV liên tục. Nhưng, như tôi đã nói trong tuần này, việc các cầu thủ ở bên cạnh HLV và nói "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để tham gia mọi cuộc chuyển giao", là rất quan trọng. Chúng ta cần thể hiện bằng hành động.

Và đôi khi khi chúng tôi nhìn vào đội của mình, tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi xem lại các trận đấu, họ biết rằng đôi khi chúng tôi có thể làm tốt hơn. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng trong tuần này chúng tôi cần thể hiện điều đó trên sân cỏ, không chỉ ở sân nhà mà còn cả sân khách”.