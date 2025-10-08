Chuyển nhượng của MU: Bruno Fernandes ra đi, Amorim có 3 bản hợp đồng mới 08/10/2025 07:29

(PLO)- Việc theo dõi tình hình chuyển nhượng của MU trong thời gian tới sẽ rất thú vị

Manchester United đang đứng thứ 10, chỉ mới trải qua bảy trận đấu của mùa giải Premier League mới. Và sau một mùa hè bận rộn, Manchester United có thể trải qua kỳ chuyển nhượng tháng 1 đầu năm 2026 cũng sẽ sôi động không kém.

Tình hình chuyển nhượng của MU vào tháng Giêng sẽ đầy hứa hẹn nếu vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim vẫn còn tại vị ở Old Trafford. Quỷ đỏ mới chỉ giành được 10 điểm sau bảy trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này.

MU phải chịu ba trận thua, chưa kể thất bại cay đắng trước Grimsby Town ở Carabao Cup, Amorim thực sự đang ngồi vào chiếc ghế nóng. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Sunderland đã xoa dịu những lo lắng, nhưng chuyến làm khách đầy khó khăn tới Anfield sắp tới gặp Liverpool sẽ là một thử thách lớn, và một kết quả tệ hại tại đó có thể xóa tan mọi tín hiệu tích cực.

Nếu Amorim vẫn tiếp tục nắm quyền tại MU cho đến tháng 1, chắc chắn sẽ có một số thay đổi về mặt nhân sự. Bruno Fernandes vẫn đang được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Arabia, và năm mới có thể là thời điểm lý tưởng để MU bán cầu thủ này.

Hàng phòng ngự của MU cũng cần được cải thiện và có thể họ sẽ để mắt đến một thủ môn mới. Ở đây, chúng ta xem xét đến tình hình chuyển nhượng của MU, bao gồm tất cả những gì có thể xảy ra khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào đầu năm mới.

Tình hình chuyển nhượng của MU vào mùa đông này sẽ rất đáng theo dõi. ẢNH: PA

MU có thể mua thủ môn mới

Quỷ đỏ từ lâu đã khao khát một thủ môn ổn định và tự tin. Andre Onana là một thương vụ thất bại từ Inter Milan với giá gần 50 triệu bảng Anh. Altay Bayindir cũng không gây được ấn tượng.

Sau một loạt sai lầm nghiêm trọng từ cả hai thủ môn này, khi Onana bị MU đẩy đến Trabzonspor dưới dạng cho mượn, thủ môn trẻ người Bỉ Senne Lammens đã được MU chiêu mộ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức giá ban đầu là 18,2 triệu bảng. Anh đã gây ấn tượng tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Bỉ, và người hâm mộ rất vui mừng khi thấy Lammens ra mắt MU hoàn hảo trong trận đấu với Sunderland.

Tiêu chuẩn về thủ môn của MU thấp đến nỗi những pha bắt bóng đơn giản trong trận đấu này của Lammens đều được fan cổ vũ nhiệt liệt, đến nỗi có những tiếng hô vang "Lammens, anh là Peter Schmeichel à?". Nhưng Lammens đã tự tin ngay trong lần đầu ra sân cho MU.

Pha cứu thua xuất thần của Lammens ngay trước giờ nghỉ giải lao từ cú sút của Xhaka góp phần tạo nên 90 phút thi đấu không thủng lưới đầu tiên của MU mùa này. Có lẽ quan trọng nhất, Lammens đã bình tĩnh xử lý được tất cả khi bóng được đưa vào vòng cấm từ các quả tạt và phạt góc.

Còn quá sớm để nói liệu Lammens có phải là giải pháp của MU hay không, nhưng nếu sau vài tháng nữa mà Lammnes không phải là giải pháp, thì có lẽ MU phải bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng lớn cho một thủ môn mới. Diogo Costa của Porto đang là thủ môn số 1 của tuyển Bồ Đào Nha và mới chỉ 26 tuổi.

Hợp đồng của Costa với Porto sẽ hết hạn vào năm 2027, anh vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng mới. Anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh. Sky Switzerland đưa tin Amorim đã bày tỏ sự quan tâm đến Costa vào mùa hè vừa qua trước khi MU chiêu mộ Lammens.

Bruno Fernandes không vui

Trong khi một tuyển thủ Bồ Đào Nha có thể đến Old Trafford, thì một tuyển thủ Bồ Đào Nha khác có thể ra đi. Tờ Manchester Evening News đưa tin các CLB ở Saudi Pro League đã tiếp cận MU với đề nghị trị giá 100 triệu bảng Anh chiêu mộ đội trưởng Bruno Fernandes vào mùa hè này và họ có thể sẽ trở lại vào tháng 1.

Mặc dù Bruno Fernandes nhiều lần trở thành vị cứu tinh của MU và vẫn được coi là cầu thủ xuất sắc nhất đội, nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tệ nhất để bán anh. Hợp đồng của Bruno Fernandes cũng hết hạn vào năm 2027, khi anh sắp bước sang tuổi 33.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc Amorim không muốn thay đổi hệ thống chiến thuật khiến việc Bruno Fernandes ra đi không còn là điều quá xa vời. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bị buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu thay vì vị trí số 10 lý tưởng và thường tỏ ra lạc lõng trong phòng ngự.

Amorim cho biết ngay cả Đức Giáo hoàng cũng không thể khiến ông thay đổi cách bố trí đội hình, và chừng nào vị HLV 40 tuổi này còn nắm quyền, Bruno Fernandes sẽ còn phải thỏa hiệp. Tờ Daily Mail thậm chí còn đưa tin Bruno Fernandes không hài lòng với vị trí mà Amorim đang giao cho anh.

MU có thể mang về 100 triệu bảng bán Bruno Fernandes, 31 tuổi. Đó sẽ là một số tiền lớn giúp MU chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Carlos Baleba của Brighton có thể được đưa về MU, cùng với Aleksandar Pavlovic của Bayern Munich là một phương án thay thế, theo tờ BILD của Đức.

Kobbie Mainoo, người chơi bùng nổ với vai trò một cầu thủ box-to-box kỹ thuật bên cạnh Declan Rice thiên về phòng ngự cho đội tuyển Anh tại Euro 2024, cũng có thể được đưa trở lại đội hình chính của MU. Việc MU chịu mất một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như Bruno Fernandes có vẻ vô lý, nhưng nếu lời đề nghị đó đến thì sẽ rất khó để từ chối.

Luke Shaw không đáp ứng được yêu cầu

Một điều trở nên rõ ràng ở MU là họ đang rất cần một trung vệ lệch trái. Luke Shaw đơn giản là không đáp ứng được yêu cầu, và anh đã bị Roy Keane chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại trong trận derby Manchester.

Vẫn chưa rõ MU có đủ ngân sách vào tháng 1 hay không, nhưng nếu "quỷ đỏ" muốn ủng hộ Amorim, thì Goncalo Inacio của Sporting CP sẽ là một bản hợp đồng lý tưởng. Cầu thủ 24 tuổi này đã giành được hai chức vô địch Bồ Đào Nha dưới thời Amorim tại Sporting, phù hợp với hệ thống của ông và sẽ hoàn toàn phù hợp với vị trí bên trái của Matthijs de Ligt.

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) đưa tin vào mùa hè rằng cả MU và Liverpool đều muốn có Inacio, người có điều khoản giải phóng trị giá 52 triệu bảng Anh trong hợp đồng hiện tại và sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2027. Inacio là cầu thủ thường xuyên khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và đã giúp họ giành chức vô địch UEFA Nations League năm nay.