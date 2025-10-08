Thời điểm MU sa thải Amorim 08/10/2025 12:28

Nhiệm kỳ của Ruben Amorim tại MU cho đến nay vẫn đang gặp khó khăn và huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher không tin rằng HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ qua được Giáng sinh và việc MU sa thải Amorim là điều không thể tránh khỏi.

Mặc dù Manchester United đã có chiến thắng thứ ba trong mùa giải khi đánh bại Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League, nhưng những đám mây đen vẫn đang bao phủ Old Trafford.

Amorim sắp kỷ niệm một năm cầm quân tại Manchester, mặc dù chẳng có gì đáng mừng. Kể từ khi ông được bổ nhiệm, MU đã có một trong những thành tích tệ nhất tại Ngoại hạng Anh, và điều đó đã dẫn đến chiến dịch tệ nhất từ ​​trước đến nay của họ ở mùa trước.

Năm nay, mặc dù MU đã có một mùa giải tiền mùa giải trọn vẹn và chi hơn 200 triệu bảng Anh mua những tài năng mới, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi và triết lý của Amorim vẫn chưa mang lại kết quả. HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3, vốn liên tục gây ra vấn đề cho các cầu thủ và tỏ ra không hiệu quả.

Jamie Carragher cho rằng việc MU sa thải Amorim là điều khó tránh khỏi. ẢNH: EPA

Ban lãnh đạo MU tuyên bố họ ủng hộ Amorim và ông xứng đáng có một mùa giải để chứng minh khả năng của mình với đội bóng, nhưng Carragher khẳng định cựu HLV Sporting Lisbon sẽ không thể tồn tại ở MU vào ngày 25-12.

Chuyên gia của Sky Sports Carragher phát biểu trên The Overlap Fan Debate nói về việc MU sa thải Amorim: "Tôi không thích nói rằng một HLV nên bị sa thải, điều đó thật thiếu tôn trọng, nhưng tôi đã đến thời điểm mà tôi nghĩ rằng công việc của Ruben Amorim là không thể duy trì. Việc này chắc chắn sẽ xảy ra trước Giáng sinh.

Thống kê của Ruben Amorim thật đáng kinh ngạc đối với một HLV của Manchester United, trong 50 trận làm HLV của Manchester United, ông ấy chỉ ghi được nhiều hơn hai bàn so với số bàn thua".

Trong suốt 50 trận dẫn dắt MU, Amorim vẫn chưa thể giúp đội bóng giành 2 chiến thắng liên tiếp nào tại Ngoại hạng Anh, cho thấy rõ những khó khăn của mình. Việc MU thất bại trước Tottenham ở trận chung kết Europa League mùa trước và màn trình diễn của đội bóng đầu mùa này là một đòn giáng nữa vào Amorim.

Mùa giải này, Manchester United đã bị Arsenal, Manchester City và Brentford đánh bại trong khi bị Grimsby, đội đang chơi ở League Two, loại khỏi Carabao Cup với thành tích tệ nhất mọi thời đại. Quan điểm của Carragher được huyền thoại Manchester United Paul Scholes ủng hộ khi cho rằng Amorim đã hết thời gian ở "quỷ đỏ" do kết quả kém cỏi kéo dài.

"Tôi cảm thấy với Ruben Amorim, mọi chuyện đã đến lúc chúng ta không muốn nói đến chuyện sa thải HLV nữa và MU đã cho các HLV đủ thời gian", Paul Scholes nói về việc MU sa thải Amorim, "Amorim sẽ không bao giờ bị người hâm mộ la ó và mãi đến trận đấu với Brentford (MU thua 3-1), tôi mới nghĩ rằng, "Amorim đang có quá nhiều thời gian" và có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ kết thúc".