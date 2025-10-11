Cơ hội cuối cùng cho HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia 11/10/2025 11:36

(PLO)- Khi vòng loại World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đội tuyển Indonesia đang ở ngưỡng cửa của cơ hội cuối cùng để biến giấc mơ thành hiện thực, cũng là lúc quyết định chiếc ghế nóng của HLV Kluivert.

Trận đấu với Iraq tại sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah, vào sáng 12-10 được xem như trận “sinh tử” của thầy trò HLV Patrick Kluivert. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Indonesia gần hơn chiếc vé thông hành, và ngược lại là tương lai của ông thầy người Hà Lan trở nên mờ mịt.

Đội tuyển Indonesia không còn đường lùi

Sau trận thua ngược Saudi Arabia 2-3 ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026, cái khó của đội tuyển Indonesia buộc phải thắng Iraq với thắng cách biệt hai bàn để cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Hiện thầy trò Kluivert đang có hiệu số -1, và chỉ cần một chiến thắng 2-0, cơ hội đứng nhì bảng, thậm chí giành ngôi đầu, mới mở ra.

Kịch bản lý tưởng nhất là sau khi đội tuyển Indonesia đánh bại Iraq, sau đó Iraq lại thắng Saudi Arabia với cách biệt tối thiểu. Khi đó, ba đội sẽ cùng có 3 điểm, và Indonesia có thể đi tiếp nhờ hiệu số vượt trội. Niềm tin ấy đang lan tỏa mạnh mẽ, khi người hâm mộ xứ Vạn đảo chưa bao giờ cảm nhận được giấc mơ World Cup gần đến thế.

Saudi Arabia đã lội ngược dòng, dập tắt đà hưng phấn của đội tuyển Indonesia. Ảnh: BL.

HLV Patrick Kluivert, sau thất bại trước Saudi Arabia, đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Ông sẽ phải ra sức vực dậy tinh thần đội bóng, và khắc phục những lỗ hổng chiến thuật đã khiến đội tuyển Indonesia trả giá. Trận thua cho thấy sự lỏng lẻo nơi hàng thủ và thiếu ăn ý trong việc chuyển trạng thái. Ba bàn thua đều xuất phát từ những pha xử lý cá nhân sai lầm, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Kluivert, người sắp xếp đội hình và định hình lối chơi.

Trong 10 phút đầu trận gặp Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Họ pressing tầm cao, kiểm soát nhịp độ và thậm chí vươn lên dẫn trước bằng quả phạt đền của Kevin Diks ở phút 11. Nhưng sau đó, mọi thứ dần sụp đổ. Hàng thủ bốn người của Kluivert tỏ ra thiếu gắn kết, hai trung vệ thường xuyên bị kéo giãn, để lộ khoảng trống chết người.

Việc các tiền vệ trung tâm chuyển đổi trạng thái chậm chạp khiến Saudi Arabia dễ dàng chiếm lĩnh khu vực giữa sân và tung ra 17 cú sút, trong đó có 10 lần trúng đích, con số vượt xa 10 cú sút (5 trúng đích) của Indonesia. Cái thua ngược đặt thầy trò HLV Kluivert vào thế không có đường lùi ở trận tiếp theo, và nếu không bỏ túi 3 điểm là đồng nghĩa với cánh cửa đi tiếp sẽ đóng sập lại trước mắt đội tuyển Indonesia.

HLV Kluivert cùng các học trò buộc phải thắng Iraq để nuôi cơ hội đi tiếp ở World Cup. Ảnh: BL.

Thay đổi hay là “chết”

Đối đầu Iraq, sự thay đổi ở đội tuyển Indonesia là điều bắt buộc. Một phương án khả thi là quay lại sơ đồ 3 trung vệ, vốn đã giúp Indonesia cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Thống kê chỉ ra rằng trong bảy trận Kluivert cầm quân, đội bóng này thắng nhiều hơn khi sử dụng hàng thủ ba người. Ba trung vệ Rizky Ridho, Jay Idzes và Justin Hubner mang đến sự chắc chắn cần thiết, trong khi hai cánh Sandy Walsh và Calvin Verdonk vừa có thể hỗ trợ tấn công vừa đảm bảo phòng ngự.

Calvin Verdonk, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất tuyến giữa, đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng đá chính. Anh là mẫu tiền vệ bền bỉ, đọc tình huống tốt, có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền chính xác. Sự kết hợp giữa Verdonk và Joey Pelupessy có thể tạo ra sự cân bằng hiếm hoi ở trung tuyến, nhất là khi đối thủ Iraq nổi tiếng với khả năng pressing mạnh mẽ và tấn công trực diện.

Iraq dưới thời Graham Arnold, cựu HLV đội tuyển Úc, là một tập thể chơi kỷ luật, tốc độ và có xu hướng áp đặt thế trận bằng sức mạnh thể chất. Điều thú vị là Indonesia từng cầm hòa đội bóng của Arnold (khi ông còn dẫn dắt Úc) 0-0 ở vòng loại thứ ba. Điều đó mang lại chút tự tin cho Kluivert rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu triển khai chiến thuật hợp lý. Với ba trung vệ chơi thấp và kỷ luật, đội tuyển Indonesia có thể phản công nhanh, tận dụng tốc độ của Dendy Sulistyawan hoặc Yakob Sayuri.

Indonesia sẽ thay đổi ở trận gặp Iraq để tìm chiến thắng. Ảnh: BL.

Tuyến giữa là nơi Indonesia cần chiếm ưu thế nếu muốn tạo khác biệt. Ivar Jenner, tiền vệ trẻ đang thi đấu cho Utrecht, được xem là “bộ não” của đội bóng khi biết cách điều tiết nhịp độ và giữ bóng thông minh. Anh sẽ phối hợp với Nathan Tjoe-A-On, giúp tuyến giữa trở nên cơ động hơn, và mạch lạc hơn khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh chóng. Điều này đặc biệt quan trọng trước một Iraq có hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu và giàu kinh nghiệm.

Sức ép dành cho HLV Kluivert là cực lớn khi đối diện cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup. Nhưng sự kiên nhẫn của người yêu bóng đá Indonesia đã vơi dần, và chỉ có chiến thắng mới xoa dịu được tất cả. Tuy nhiên, trong bóng đá, đôi khi điều kỳ diệu chỉ đến với những ai dám tin. Với tài năng của Kluivert, người từng làm việc cùng Louis van Gaal và HLV Ronald Koeman, cùng thế hệ cầu thủ trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, Indonesia vẫn còn hy vọng.