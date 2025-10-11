Vòng Play off World Cup 2026, Indonesia Iraq: Tỉ phú Erick Thohir tan vỡ giấc mơ World Cup 2026?! 11/10/2025 10:55

(PLO)- Đây sẽ là một đêm không ngủ cho tỉ phú Erick Thohir và fan Indonesia trước canh bạc cuối gặp Iraq.

Giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia, đứng đầu là tỉ phú Erick Thohir... đứng trước nguy cơ tiêu tan?!

Hai cặp đấu vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Á rạng sáng 12-10 như sau:

Bảng A: UAE - Oman (0 giờ 15, sân Jassim Bin Hamad, Qatar),

Bảng B: Indonesia - Iraq (2 giờ 30 sân King Abdullah Sport City, Saudi Arabia).

Đội tuyển Indonesia đá trận cuối bảng B với Iraq, vòng Play off tranh World Cup 2026, quá khó nếu không muốn nói là giấc mơ World Cup 2026 của tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia sẽ chính thức tan vỡ.

Đội tuyển Indonesia (đỏ) đã thua 2-3 trước Saudi Arabia ở trận đầu,tỉ phú Erick Thohir chờ thắng đậm Iraq? Ảnh:AFC

Đây là trận cuối của đội tuyển Indonesia nhưng lại là trận đầu của Iraq (vì mỗi bảng 3 đội). Canh bạc đồ sộ với chiến dịch nhập tịch tiêu tốn nhiều tiền của nhưng đầy chông chênh kéo dài 3 năm qua của Indonesia còn 90 phút nữa ở Jeddah của Saudi Arabia.

Ra quân trận đầu đội tuyển Indonesia đã thua Saudi Arabia 2-3. Saudi Arabia đứng thứ 59 FIFA, còn Iraq thứ 58.

Thứ hạng hai đối thủ của Indonesia không quan trọng bằng sự khác biệt trong lối chơi.

Saudi Arabia chơi nghiêng về kỹ thuật, mảng miếng phối hợp nhỏ, đan xen, các đường chuyền hầu hết trung bình và ngắn.

Iraq vượt trội đội tuyển Indonesia lại được HLV Graham Arnold dẫn dắt rất hiểu đối thủ. Ảnh: AFC

Trong khi đó tuyển Iraq thể hiện phong cách chơi truyền thống kiểu “bão táp sa mạc”. Cách chơi này rất khó cho Indonesia trụ vững dẫu đội hình của Indonesia thì dàn nhập tịch chiếm đa số.

Thể hình của cầu thủ Iraq rất cao to, chơi thứ bóng đá nhanh mạnh, ít chạm, lại có nhiều cá nhân kỹ thuật đẳng cấp.

Đội tuyển Indonesia sẽ phải đối đầu với “khẩu súng 3 nòng” với 3 tiền đạo Aymen Hussein, Ali Jasim và Mohannad Ali, cầu thủ mới đây đã tỏa sáng ghi 3 bàn trong hai trận giúp Iraq lên ngôi King’s Cup ở Thái Lan hồi tháng 9. Đặc trưng của 3 tiền đạo này là khỏe, chớp cơ hội nhanh, trong đó Aymen Hussein còn giỏi không chiến nhờ chiều cao vượt trội.

Tỉ phú Erick Thohir sẽ trả lời dư luận ra sao nếu đội tuyển Indonesia trắng tay trong vất vả? Ảnh: Bola

Aymen Hussein là cầu thủ đẳng cấp cao, chơi rất ấn tượng tại Asian Cup 2023. Ali Jasim là ngôi sao trẻ ghi bàn rất ấn tượng.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sở hữu Ole Romeny chưa có thể trạng tốt sau lần gãy chân. Ở trận thua Saudi Arabia sáng sớm 9-10, Romeny ra sân từ băng ghế dự bị phút 63, tuy nhiên anh chơi không ấn tượng. Ragnar Oratmangoen nhạt nhòa. Hai bàn thắng thắng mà Indonesia ghi vào lưới Saudi Arabia do công Kevin Diks.

Cái lợi khác của tuyển Iraq là toàn đội này, nhất là HLV Gramham Arnold (người Úc) đã nắm bắt toàn bộ "bài vở" lẫn con người của Indonesia qua trận thua Saudi Arabia. Từ đó, chiến lược gia Úc bày binh bố trận để bịt kín những mũi công của Indonesia.

Hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 này, tuyển Indonesia cùng bảng với Iraq, Việt Nam, Philippines. Hai lần chạm trán với Iraq, Indonesia thua 1-5 ở Basra và 0-3 ở Jakarta. Lần tái chạm trán này, mọi chuyện có thể khá hơn cho Indonesia nhưng nói thắng Iraq thì hầu như không có cơ hội. HLV Graham Arnold rất quái và rất hiểu tuyển Indonesia qua nhiều lần dẫn tuyển Úc đá với Indonesia trước đây.

Điều đáng nói nữa, hàng phòng ngự Iraq sẵn sàng chơi cứng rắn để bịt kín các mũi công đối thủ, cầu thủ Iraq lại đẳng cấp cao hơn, ăn ý hơn do nhiều năm chơi chung, điều này thì Indonesia thua.

Iraq mang quyết tâm cao lần thứ 2 đến với World Cup sau lần thứ nhất tại Mexico 86.

Còn với đội tuyển Indonesia, với tỉ phú Erick Thohir, đây là canh bạc đầy áp lực vì tiêu tốn quá nhiều tiền đã vậy lại chạm trán với Iraq hay hơn mọi mặt.

Nếu thua Iraq, tỉ phú Erick Thohir, đội tuyển Indonesia chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup vì chót bảng.

Đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026, 2 đội nhì hai bảng đá Play off lượt đi và về vào tháng 11, đội thắng sẽ đá Play off liên khu vực. Các đội càng đi sâu, thách thức càng tăng vọt.

Dự đoán: Iraq thắng 3-1.

+ UAE-Oman: Nảy lửa

Oman ra quân trận đầu ngoan cường cầm hòa với Qatar 0-0, nó là thành công cực lớn, vì Qatar là chủ nhà bảng đấu, Qatar cũng là nhà đương kim vô địch châu Á. Nay UAE ra quân trận đầu bảng A, HLV Cosmin Olaroiu (người Romania) của UAE có lợi thế là đã quan sát Oman qua trận đầu. Oman lại do “cựu cánh tay mặt” của HLV lừng danh Sir Alex Ferguson là Carlos Queiroz dẫn dắt. Năm năm qua, tuyển UAE liên tục thay thuyền trưởng và thiếu định hình lối chơi.

Dự đoán: Oman sẽ thắng UAE một bàn cách biệt.