HLV Kim Sang-sik chỉ ra điều nuối tiếc ở trận thắng Nepal 10/10/2025 14:22

(PLO)- Sau chiến thắng 3-1 trước đội khách Nepal ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối Asian Cup 2027 ở sân Gò Đậu, HLV Kim Sang-sik hài lòng với kết quả nhưng vẫn còn nhiều trăn trở.

Dù thừa nhận đội bóng vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu lớn nhất lúc này là giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại, thay vì bị phân tâm bởi kết quả của các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là đội dẫn đầu Malaysia.

“Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và đáng lẽ có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn”, HLV Kim Sang-sik nuối tiếc, “Tuy nhiên, 3 bàn thắng cũng là một kết quả tốt, phản ánh đúng nỗ lực của toàn đội. Nếu các cầu thủ chắt chiu hơn trong khâu dứt điểm, tỷ số chắc chắn đã đậm hơn”. Sự điềm đạm của ông Kim cho thấy sự hài lòng về tính hiệu quả, kỷ luật, dù các học trò chưa tận dụng tối đa cơ hội.

Trận thắng này giúp tuyển Việt Nam tiếp tục bám sát ngôi đầu bảng F, khi Malaysia cũng có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Lào. Cục diện bảng đấu vì vậy trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với 6 điểm sau ba trận, đoàn quân áo đỏ hiện xếp nhì bảng, chỉ kém Malaysia ba điểm, và đang tràn đầy hy vọng giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ông thầy người Hàn Quốc hài lòng với chiến thắng 3-1 của các học trò. Ảnh: CCT.

Nói về bàn thua duy nhất trước Nepal bị đánh giá yếu hơn, HLV Kim Sang-sik không né tránh mà thẳng thắn chỉ ra vấn đề: “Đó là tình huống cố định và chúng tôi đã mất tập trung. Các cầu thủ cần cải thiện khâu phòng ngự trong những tình huống bóng chết. Đây là điều chúng tôi sẽ làm việc kỹ lưỡng trong các buổi tập tới”. Ông nhấn mạnh, việc để thủng lưới dù thắng trận vẫn là lời cảnh báo cần thiết, nhất là khi Việt Nam sắp bước vào giai đoạn quyết định của chiến dịch vòng loại.

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của đội tuyển Nepal: “Tôi phải nói rằng họ đã chơi rất tốt, đặc biệt là ở khả năng tranh chấp và thể lực. Họ gây cho chúng tôi không ít khó khăn, nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã kiểm soát tình hình tốt hơn trong hiệp 2 và tận dụng cơ hội để định đoạt trận đấu”.

Một điểm đáng chú ý khác trong phát biểu của ông thầy Hàn là cách ông nói về sự lựa chọn nhân sự và điều chỉnh chiến thuật. Theo HLV Kim Sang-sik, đội chủ sân Gò Đậu chủ động thi đấu chắc chắn ở hiệp 1 nhằm giữ thế cân bằng, trước khi tung ra các cầu thủ tấn công để tận dụng giai đoạn Nepal xuống sức: “Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp. Khi đối phương giảm thể lực, chúng tôi đẩy nhanh nhịp độ và tận dụng tốc độ, kỹ thuật của các cầu thủ tấn công để tạo đột biến. Kết quả cuối cùng là phần thưởng cho sự kiên định và kỷ luật chiến thuật của toàn đội”.

Đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đang có 6 điểm ở vòng loại Asian Cup 2027, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm. Ảnh: CCT.

Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm vừa trở lại sau gần một năm, HLV Kim Sang-sik cho rằng khó có thể đánh giá hết năng lực của người gác đền sinh năm 1993 trong trận đấu này. “Văn Lâm có phong độ rất tốt tại CLB Ninh Bình FC trước khi lên tuyển. Tuy nhiên, hôm nay Nepal không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nên chưa thể nói hết về phong độ của cậu ấy. Nhưng tôi tin tưởng Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong các trận tới”, ông nói.

Chiến thắng Nelap 3-1 đã mang lại 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Kim Sang-sik và tiếp thêm tinh thần mạnh mẽ cho tuyển Việt Nam sau những khó khăn đầu hành trình. Những pha lập công đẹp mắt, lối chơi kỷ luật cùng sự chủ động chiến thuật cho thấy đội bóng đang dần định hình bản sắc dưới thời HLV Kim Sang-sik. Với sự tiến bộ từng ngày, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy một hành trình sáng sủa tại đấu trường châu lục.

Trận lượt về giữa Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14-10 trên sân Thống Nhất, TP.HCM, nơi các học trò HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội thể hiện chứng tỏ mình và nối dài chuỗi chiến thắng để tranh chấp vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.