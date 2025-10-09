Đội tuyển Indonesia trả giá vì HLV Kluivert sử dụng đội hình lạ 09/10/2025 14:18

(PLO)- HLV Patrick Kluivert vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 cho đội tuyển Indonesia nhưng cái cách ông chọn nhân sự lại khiến giới chuyên môn và người hâm mộ khỏi bối rối, trong trận thua ngược Saudi Arabia 2-3.

Ông thầy người Hà Lan vận hành hệ thống 4-2-3-1 mà ông đã thử nghiệm trong loạt trận giao hữu FIFA Days hồi tháng 9 với Đài Loan và Lebanon cho chuyến làm khách Saudi Arabia rạng sáng 9-10. Mục tiêu của HLV Patrick Kluivert là nhằm gia cố hàng thủ bốn người, tăng khả năng kiểm soát bóng từ tuyến dưới, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt cho hàng công đội tuyển Indonesia khi chuyển trạng thái.

Vị trí gây tranh cãi nhất trong đội hình chính là hậu vệ phải, nơi Kluivert bất ngờ xếp Yakob Sayuri đá chính. Vốn là một cầu thủ tấn công, Yakob chỉ mới thử sức ở vai trò hậu vệ trong thời gian ngắn. Sự lựa chọn này càng khó hiểu khi Sandy Walsh, hậu vệ phải thuần túy, lại bị đẩy lên chơi ở cùng khu vực. Chính sự hoán đổi này đã khiến cánh phải của đội tuyển Indonesia trở thành tử huyệt.

Yakob gặp vô vàn khó khăn khi phải đối mặt với Salem Al-Dawsari, đội trưởng và ngôi sao sáng nhất của Saudi Arabia. Hai lần anh mắc lỗi vị trí đã tạo điều kiện cho Firas Al-Buraikan dễ dàng ghi cú đúp, giúp đội chủ nhà dẫn trước.

Indonesia sớm ghi bàn nhưng lại để Saudi Arabia ngược dòng thắng 3-2. Ảnh: TAFC.

Không chỉ thay đổi ở hàng thủ, khu trung tuyến của đội tuyển Indonesia cũng gặp vấn đề. Kluivert tin tưởng Marc Klok, nhưng quyết định này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Trong khi Klok thi đấu nặng nề và không tạo được nhịp kết nối, thì Thom Haye, một tiền vệ kiến thiết đang đạt phong độ cao, lại phải ngồi dự bị. Haye chỉ được tung vào sân ở giữa hiệp hai, và ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Từ khi anh vào sân, đội tuyển Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều pha tấn công mạch lạc và rút ngắn tỷ số, dù không đủ để lật ngược tình thế.

Một lựa chọn khác gây tranh luận là việc Beckham Putra được xếp đá cánh trái. Dù Beckham là cầu thủ có kỹ thuật tốt, nhưng anh không phải mẫu cầu thủ chạy cánh thuần túy. Thi đấu 45 phút, Beckham gần như không tạo ra ảnh hưởng nào đáng kể trước khi bị thay ra bởi Eliano Reijnders.

Trong khi đó, các lựa chọn như Shayne Pattynama hay Ragnar Oratmangoen, những cầu thủ có khả năng chơi tự nhiên ở hành lang trái, lại không được sử dụng. Sự thiếu cân bằng ở hai biên khiến Indonesia gặp nhiều khó khăn trong việc kéo giãn đội hình Saudi Arabia.

HLV Kluivert đặt một số cầu thủ đá trái sở trường khiến đội hình Indonesia chưa vận hành trơn tru. Ảnh: TAFC.

HLV Kluivert cũng gây chú ý khi để Ole Romeny, tiền đạo từng thi đấu tại Hà Lan và hiện khoác áo Oxford United, ngồi dự bị đến phút 64. Khi được tung vào sân, Romeny đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt, giúp hàng công đội tuyển Indonesia chơi trực diện và tốc độ hơn. Anh tham gia vào tình huống rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lên hy vọng cho đội bóng áo đỏ. Dù vậy, việc để Romeny dự bị phần nào có lý do: cầu thủ này mới bình phục chấn thương và chưa thi đấu chính thức kể từ tháng 7-2025 trong giải giao hữu President’s Cup.

Dù thua ngược, đội tuyển Indonesia vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi bị dẫn bàn, các học trò của Kluivert không buông xuôi mà vùng lên gỡ lại một bàn ở cuối hiệp hai. Sự xuất hiện của Thom Haye và Eliano Reijnders đã giúp họ tìm lại nhịp chơi và tấn công đa dạng hơn, đặc biệt ở trung lộ, điều gần như biến mất trong 60 phút đầu.

Bóng đá Indonesia vẫn còn cơ hội cạnh tranh để săn vé chơi World Cup 2026. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, trận thua này cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho Kluivert trước trận gặp Iraq vào sáng 12-10. Sự thử nghiệm chiến thuật và bố trí nhân sự có phần gượng ép đã khiến đội tuyển Indonesia phải trả giá bằng 3 điểm quý giá.

Để giữ vững hy vọng giành vé dự World Cup 2026, giấc mơ chưa từng thành hiện thực của bóng đá Indonesia, nhà cầm quân người Hà Lan cần nhanh chóng điều chỉnh, đưa ra lựa chọn chính xác hơn ở hàng thủ và tuyến giữa. Bởi ở vòng loại cuối cùng này, mỗi sai lầm đều có thể khiến hành trình lịch sử của đội tuyển Indonesia khép lại chỉ sau vài trận đấu.