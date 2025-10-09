Vòng loại Asian Cup 2027 (Lào - Malaysia) Tuyển Lào có mang tin vui đến tuyển Việt Nam!? 09/10/2025 10:57

(PLO)- Tuyển Lào có đánh bại Malaysia để giúp tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng F sau 3 lượt trận?

Tuyển Malaysia vẫn tiếp tục được thi đấu dù 7 tuyển thủ dính án phạt FIFA. 19 giờ ngày 9-10, tuyển Lào có mang tin vui đến cho tuyển Việt Nam khi gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam tiếp Nepal trên sân Bình Dương muộn hơn nửa giờ, bóng lăn lúc 19 giờ 30. Tuyển Malaysia đá trong thế “thòng lọng trên đầu”.

Án phạt khủng sẽ được áp xuống Malaysia trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi khi 7 tuyển thủ lậu đá trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt trận thứ 2.

Tuyển Việt Nam thắng đậm tuyển Lào 5-0, nhưng Malaysia coi chừng "ôm hận" trước Lào. Ảnh:AFC

Tuy nhiên, điều các đội đang làm là bỏ mọi thứ qua một bên, tập trung vào trận đấu sắp tới, trong đó có tuyển Việt Nam và cả “đương sự” Malaysia. Thầy trò HLV Peter Cklamovski đã xác định gạt nỗi sầu sang một bên và tìm hai chiến thắng trước tuyển Lào ngày 9 và 14-10 (lượt đi và về).

Nói thì vậy, nhưng tinh thần toàn đội Malaysia không dễ gì việc qua khi đá trong thế “thòng lọng trên đầu”.

Cựu HLV tuyển Malaysia - Rajagoban ra lời kêu gọi: “Hãy dẹp hết những vấn đề sang một bên, ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất để duy trì ngôi nhất bảng. Chúng ta phải lấy 6 điểm trước Lào qua hai trận, sân quốc gia Lào là niềm may mắn cho bóng đá Malaysia”.

HLV Rajagoban (bìa phải) kêu gọi toàn đội Malaysia quên đi những điều ngoài sân cỏ khi chạm trán với Lào và phải lấy 6 điểm. Ảnh:NST

Ông Rajagoban ý muốn nói 16 năm về trước ông từng dẫn dắt U-23 Malaysia đánh bại U-23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2009 chăng?

Đội tuyển Lào cũng có những cầu thủ nhập tịch dạng di sản như hậu vệ Roman Angot, Theo Klein, Victor Ngovinassack và đặc biệt tiền đạo Bounkong đang khoác áo Preah Khan của Campuchia rất giỏi.

Ông Rajagoban cũng nhấn mạnh vai trò của HLV Ha Hyeok-jun của Lào, đó là nhà chiến lược xuất sắc, nhất định, Ha Hyeo-jun sẽ có những đổi thay mang tính bất ngờ gây khó cho Malaysia.

Đội tuyển Malaysia khi 7 bảy cầu thủ hay nhất bị loại chẳng khác nào một đội tuyển nhạt nhòa (chất lượng) như hồi AFF Cup 2024 cũng tràn ngập tây nhưng thi đấu thiếu hiệu quả. Nay Malaysia rơi vào thế vừa kém chất vừa suy sụp tinh thần. Nhiều gương mặt mới xuất hiện nhưng Malaysia không hứa hẹn một đội hình giàu chiến đấu, trong khi chủ nhà Lào thì ngược lại.

Những gương mặt trong đội tuyển Malaysia quen thuộc như Faisal Halim, Rasid Safawi, Endrick Dos Santos (CA. TP.HCM) sẽ chạm trán với Lào.

Với những đặc tính trên, khả năng cao Lào sẽ mang tin vui đến tuyển Việt Nam bằng việc đánh bại Malaysia đang trong bất ổn.

Quá khứ, tuyển Lào từng đánh bại tuyển Malaysia 2-1 hồi SEA Games 1997 qua đó giúp tuyển Việt Nam vào bán kết.