Luật sư chỉ ra những rào cản pháp lý FAM phải đối mặt 09/10/2025 10:53

Theo nhận định của luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, cốt lõi trong lập luận của FIFA dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối” (strict liability) và nghĩa vụ độc lập của liên đoàn quốc gia trong việc xác minh tư cách cầu thủ, khiến lập luận bào chữa của FAM - họ dựa vào xác nhận của cơ quan nhà nước (NRD) - trở nên rất yếu.

“Một hành vi thuộc diện ‘trách nhiệm tuyệt đối’ tức là không xét đến ý định hay nhận thức của bên vi phạm”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc FAM hay cầu thủ có biết tài liệu bị làm giả hay không là không liên quan về mặt pháp lý, bởi vi phạm nằm ở chỗ họ đã nộp các giấy tờ giả.

Ông nhấn mạnh, nguyên tắc này cũng vô hiệu hóa lập luận kiểu “chúng tôi không biết” hoặc “chúng tôi không cố ý”, bởi “FAM vẫn có nghĩa vụ độc lập phải đảm bảo cầu thủ đủ điều kiện khoác áo Malaysia. FAM không thể đổ trách nhiệm cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD)”.

Chia sẻ với NST, Luật sư Nik Erman cũng bác bỏ quan điểm của FAM, vi phạm chỉ mang tính “lỗi kỹ thuật” do các cầu thủ là công dân Malaysia hợp pháp, cho rằng vấn đề nằm ở cách thức chứng minh nguồn gốc.

“Đây không phải là câu hỏi về việc họ có quốc tịch Malaysia hay không. FIFA không tranh cãi việc NRD cấp quốc tịch, mà là xét tư cách đại diện tuyển Malaysia theo điều lệ của FIFA”, luật sư chỉ ra một trong những rào cản pháp lý.

Ngay cả khi các cầu thủ giờ có thể chứng minh nguồn gốc Malaysia bằng giấy tờ hợp pháp khác, quyết định của FIFA vẫn có khả năng được giữ nguyên, vì án phạt dựa trên các tài liệu giả được nộp ban đầu.

Trước đó, FIFA đã lưu ý, họ “dễ dàng” lấy được các giấy khai sinh gốc, điều này đặt ra một dấu hỏi lớn về quy trình xác minh của FAM.

“Câu hỏi lớn nhất với người hâm mộ là: tại sao FIFA lại lấy được giấy tờ thật, còn NRD thì không? Chỉ nói rằng ‘đã kiểm tra cẩn thận’ là không đủ”, ông Nik Erman nhấn mạnh. FAM phải chứng minh rõ những bước họ đã thực hiện, đã kiểm tra độc lập ra sao, và liệu họ có yêu cầu tài liệu trực tiếp từ cầu thủ hay không.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli chỉ ra những rào cản pháp lý mà FAM phải đối mặt. Ảnh: FBVN

Ông Nik Erman nói thêm, quá trình điều tra của FIFA được điều chỉnh bởi Bộ luật Kỷ luật (Disciplinary Code), cho phép gửi yêu cầu bằng văn bản, mời chuyên gia giám định, hoặc lấy tài liệu từ bên thứ ba. Những quyền hạn rộng này cho phép FIFA hành động xuyên biên giới, và FAM cùng các cầu thủ đều có cơ hội phản hồi bằng văn bản.

Dù thừa nhận kháng cáo là khó vì những rào cản pháp lý, ông Nik Erman cho rằng FAM vẫn cần tiến hành kháng cáo: “Về việc có nên kháng cáo không, chắc chắn là nên, bởi đây là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia”.

Tuy nhiên để FAM vượt qua những rào cản pháp lý, ông cảnh báo rằng FAM phải đưa ra một bản bào chữa chi tiết và thuyết phục, phản hồi trực tiếp các kết luận của FIFA, thay vì chỉ viện dẫn “lỗi hành chính”.

“FAM nên tránh sử dụng lập luận kiểu ‘chúng tôi không biết’ hay ‘chúng tôi không cố ý’. Thay vào đó, hãy tập trung chứng minh rằng mình đã thực sự thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, hoặc lập luận về tính tương xứng của mức phạt”.

Tháng trước, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ — Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal — bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 12 tháng.

Ngày 6-10, FIFA đã công bố toàn bộ lập luận đằng sau án phạt này, song FAM tuyên bố sẽ kháng cáo, vì cho rằng kết luận của FIFA là “không chính xác”.