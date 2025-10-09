MU đàm phán với các cầu thủ về tương lai của Amorim 09/10/2025 11:39

Các ông chủ của Manchester United đã có cuộc nói chuyện với đội trưởng Bruno Fernandes và các cầu thủ chủ chốt khác để đánh giá tâm trạng trong đội hình và tình hình hiện tại khi áp lực tiếp tục gia tăng đối với Ruben Amorim.

Lãnh đạo MU đàm phán với các cầu thủ về tương lai của Amorim với cảm giác chung là họ vẫn ủng hộ chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha. Amorim đã giành được chiến thắng rất cần thiết vào cuối tuần trước khi đánh bại Sunderland 2-0 tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League, nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được chiến thắng liên tiếp trong 50 trận đấu tại Premier League, điều này cho thấy nhiệm kỳ của ông khó khăn như thế nào.

Tương lai lâu dài của Amorim tại Manchester vẫn là chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là khi vị HLV này quá gắn bó với triết lý của mình, điều này đã không mang lại sự cải thiện về phong độ. ESPN đưa tin CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã nói chuyện với các thành viên trong đội hình MU, bao gồm cả đội trưởng Bruno Fernandes cũng như ban lãnh đạo và họ tin rằng Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ.

Các cuộc trò chuyện không chính thức và các cá nhân không được "thăm dò" một cách có chủ đích trước khi lãnh đạo MU đưa ra quyết định về Amorim, người có hợp đồng với "quỷ đỏ" đến năm 2027 và chỉ mới hoàn thành 12 tháng công việc.

Lãnh đạo MU đàm phán với các cầu thủ về tương lai của Amorim. ẢNH: EPA

Mason Mount cho biết phòng thay đồ của MU "hoàn toàn ủng hộ HLV" bất chấp những khó khăn ban đầu. Hậu vệ Matthijs de Ligt cũng công khai ủng hộ Amorim sau trận thua 1-3 trước Brentford chưa đầy hai tuần trước.

Bất kỳ quyết định sa thải Amorim nào cũng sẽ liên quan đến 2 ông chủ của CLB là Sir Jim Ratcliffe và Joel Glazer. Omar Berrada và Jason Wilcox cũng sẽ được hỏi ý kiến ​​vì họ đã trực tiếp tham gia vào các quyết định mà MU đưa ra. Họ đã tích cực tìm hiểu tâm trạng của các cầu thủ MU.

Cả hai đều làm việc tại trung tâm huấn luyện Carrington và điều đó giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn. Nhờ có khu vực chung trong trung tâm huấn luyện mới, họ cũng có thể liên lạc thường xuyên với Amorim và toàn đội. HLV của MU vẫn tỏ ra tự tin khi được hỏi về tương lai của mình và khẳng định rằng hệ thống 3-4-4 không hiệu quả của ông không phải là lý do khiến đội bóng gặp khó khăn.

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Bạn sợ mất việc khi phải trả các hóa đơn, còn tôi thì không. Tôi chỉ muốn tiếp tục như thế này. Nhưng khi chúng tôi không thắng, đó mới là nỗi đau khổ của tôi. Không phải là nỗi sợ mất việc. Tôi không quan tâm.

Amorim cũng nói thêm: "Tôi nghĩ chúng ta đang nghĩ về hệ thống, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần xem xét tất cả các khía cạnh của trận đấu. Đội bóng này đã chơi trong nhiều hệ thống khác nhau trong nhiều năm, và bạn đã nói về việc thiếu bản sắc, thiếu ý tưởng, bất cứ điều gì".