Đội tuyển Đức rơi vào thế khó ở vòng loại World Cup 2026 09/10/2025 07:29

(PLO)- Với 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10, đội tuyển Đức của HLV Julian Nagelsmann không được phép để mất thêm điểm nào nữa.

Về lý thuyết, các trận đấu gặp Luxembourg và Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trong tháng 10 sắp tới có vẻ dễ dàng với đội tuyển Đức. Tuy nhiên, sau khi thua Slovakia, Die Mannschaft giờ đây phải nỗ lực bám đuổi. Chỉ cần một sai lầm nữa, họ có thể phải trông chờ vào kết quả của các đội khác để vượt qua Slovakia.

Phong độ hiện tại của đội tuyển Đức được cho là không mấy thuyết phục. Họ chỉ thắng một trong năm trận đấu chính thức gần nhất. HLV Nagelsmann cần dẫn dắt đội bóng giành hai chiến thắng liên tiếp, điều mà họ chưa từng làm được kể từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại sau 2 trận ở vòng loại World Cup 2026, Đức xếp tận vị trí thứ ba với 3 điểm, thua đội đầu bảng Slovakia 3 điểm và bằng điểm với đội xếp thứ hai là Bắc Ireland, trong khi Luxembourg chưa có điểm nào xếp cuối bảng.

Điều thú vị là đội tuyển Đức chưa từng gặp Luxembourg trong một trận đấu chính thức nào trước đây. Đức, với thứ hạng FIFA vượt trội hơn hẳn, dĩ nhiên được đánh giá cao hơn đội xếp hạng 96 Luxembourg. Tuy nhiên, Luxembourg không còn là một đội dễ bị đánh bại nữa. Luxembourg đã đánh bại Thụy Điển, mặc dù hiện tại họ chưa thắng trong năm trận gần nhất.

Đội tuyển Đức đang rơi vào thế khó ở vòng loại World Cup 2026. ẢNH: AFP

Đức có lợi thế

Sau trận đấu với Luxembourg vào ngày 11-10, Đức sẽ gặp Bắc Ireland. Đức đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Bắc Ireland. Trong trận lượt đi, Die Mannschaft đã giành chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland. Trong khi đó, Bắc Ireland đã thắng Luxembourg và chỉ để thua sít sao 1-2 trước Đan Mạch (giao hữu) tại Copenhagen.

Xét về mặt thống kê và chất lượng cầu thủ, Đức rõ ràng có cơ hội hơn. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải biến sự thống trị trên lý thuyết thành kết quả thực tế trên sân cỏ.

Nếu Đức và Slovakia đều giành chiến thắng trong các trận đấu còn lại, vị trí đầu bảng sẽ được quyết định trong trận đấu cuối cùng vào tháng tới, khi hai đội đối đầu nhau tại Đức.

Chấn thương

Áp lực chắc chắn rất lớn đè nặng lên Nagelsmann và các cầu thủ. Vấn đề là, tuyển Đức nhiều khả năng sẽ không có Nick Woltemade, người đang có phong độ cao trong màu áo Newcastle United. Tiền đạo này nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Luxembourg do các triệu chứng giống cúm.

Là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Đức hiện tại, sự góp mặt của Woltemade rất được mong đợi, đặc biệt là trong chuyến làm khách đến Belfast. Trong khi đó, thủ môn kỳ cựu Oliver Baumann cũng đã rút lui khỏi đội hình tuyển Đức vì lý do sức khỏe.

Để thay thế, Nagelsmann đã triệu tập thủ môn trẻ Noah Atubolu của SC Freiburg, người đã được trao cơ hội ra mắt đội một.

Đức sẽ tiếp đón Luxembourg vào rạng sáng thứ bảy ngày 11-10, trước khi đến thăm Windsor Park, Belfast, gặp Bắc Ireland vào thứ ba, ngày 14-10 trong 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026.