Ronaldo tuyên bố sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp bóng đá cấp CLB 09/10/2025 11:13

Cristiano Ronaldo gần đây đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với Al Nassr sau một thời gian không chắc chắn về tương lai của mình, cho thấy anh không có kế hoạch giải nghệ cho đến ít nhất là năm 2027.

Cristiano Ronaldo tiết lộ rằng anh sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp bóng đá cấp CLB với một điều kiện. Ronaldo, 40 tuổi, vẫn đang ghi bàn ở Saudi Arabia, nơi anh đã ký hợp đồng gia hạn hai năm với Al Nassr vào tháng 7.

Hợp đồng có hiệu lực đến năm 2027 cho thấy tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha không hề nghĩ đến việc giải nghệ sớm và anh vẫn cam kết với dự án của Al Nassr, mặc dù chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng họ. Nhưng trong "thế giới mơ mộng", Ronaldo sẽ không chơi cho bất kỳ CLB nào nữa.

Trở lại Bồ Đào Nha, cựu siêu sao Manchester United Ronaldo đã được trao giải thưởng Globo Prestigio tại lễ trao giải Quả cầu vàng bóng đá Bồ Đào Nha đầu tuần này. Ronaldo được vinh danh vì sự nghiệp quốc tế kéo dài 22 năm, trong đó anh đã nâng cao ba danh hiệu cùng tuyển Bồ Đào Nha với tư cách là đội trưởng.

Ronaldo tuyên bố sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp bóng đá cấp CLB chỉ để phục vụ tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: EPA

Cầu thủ năm lần giành Quả bóng Vàng yêu thích việc chơi cho đội tuyển quốc gia đến mức nếu có thể, anh sẵn sàng từ bỏ Al Nassr để chỉ chơi cho Bồ Đào Nha. "Tôi thường nói: nếu có thể, tôi sẽ chỉ chơi bóng cho đội tuyển quốc gia; tôi sẽ không chơi cho bất kỳ CLB nào khác vì đó là đỉnh cao và là đỉnh cao của một cầu thủ bóng đá", Ronaldo tuyên bố sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp bóng đá cấp CLB khi chia sẻ với khán giả qua tờ Record (Bồ Đào Nha).

Siêu sao 40 tuổi này tiếp tục: "Tôi biết các bạn có thể đã chán khi thấy tôi ở đây, tại những buổi lễ như thế này. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điều để đóng góp cho đội tuyển quốc gia và bóng đá. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng thêm vài năm nữa, thành thật mà nói thì không nhiều. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội vì đã học hỏi được từ họ và cả từ thế hệ trẻ hơn nữa.

Đối với tôi, được ở bên các bạn là một vinh dự. Mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng trong hai trận đấu tiếp theo và góp mặt tại World Cup 2026. World Cup sẽ sớm đến. Chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào hiện tại, nhưng cũng phải hướng về phía trước. Đó sẽ là một giấc mơ. Nhưng hãy từng bước một".

Ronaldo cũng chia sẻ với Kênh 11 về tham vọng của anh trong những năm cuối sự nghiệp lẫy lừng. "Bạn không thể lập kế hoạch dài hạn. Hiện tại, tôi chỉ lập kế hoạch ngắn hạn vì nó cho tôi nhiều năng lượng hơn, nhiều khát khao sống hơn", Ronaldo khẳng định, "Tôi tận hưởng từng ngày, từng buổi tập luyện và từng cuộc thi đấu. Rồi chúng ta sẽ thấy".

Nhưng tất nhiên, vô địch World Cup là ưu tiên hàng đầu của Ronaldo. "Rõ ràng, mục tiêu của chúng tôi là đến World Cup và giành chiến thắng, như tất cả chúng tôi đều mong muốn, nhưng chúng tôi phải vượt qua từng giai đoạn một", Ronaldo nói thêm.

Chúng tôi có hai trận đấu này. Nhưng như HLV Roberto Martinez đã nói trong bài phát biểu hôm nay: điều quan trọng là tận hưởng từng khoảnh khắc. Chúng tôi có hai trận đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của người hâm mộ".

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Cộng hòa Ireland tại Lisbon vào thứ Bảy (giờ quốc tế) trước khi chào đón Hungary vào thứ Ba tuần sau ở vòng loại World Cup 2026.