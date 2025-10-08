Vụ chuyển nhượng Mainoo của MU có thể kết thúc nhanh chóng 08/10/2025 13:53

(PLO)- Vụ chuyển nhượng Mainoo của MU có thể kết thúc nhanh chóng khi các cuộc đàm phán của ngôi sao người Anh này đang diễn ra.

Kobbie Mainoo có thể sẽ rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm, khi Napoli vẫn muốn ký hợp đồng với tiền vệ của người Anh dưới dạng cho mượn. Mainoo rất muốn ra sân thường xuyên để có suất trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, điều anh không nhận được ở "quỷ đỏ" lúc này.

Các báo cáo mới nhất cho thấy Kobbie Mainoo có thể được Manchester United đáp ứng mong muốn khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm mới 2026. Nhà báo Sacha Tavolieri của Sky Sports cho rằng Napoli vẫn đang đàm phán với người đại diện của Mainoo sau khi theo đuổi cầu thủ 20 tuổi này trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Báo cáo mới nhất cho biết một sự thay đổi tạm thời đang được xem xét, điều này sẽ giúp Mainoo ra sân thường xuyên, đồng thời thúc đẩy hi vọng giành suất dự World Cup cùng tuyển Anh. HLV Antonio Conte của Napoli được cho là rất muốn nhanh chóng hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm mượn Mainoo từ MU nửa cuối mùa giải.

Vụ chuyển nhượng Mainoo của MU có thể kết thúc nhanh chóng. ẢNH: EPA

Nếu Mainoo hoàn tất việc chuyển đến nhà vô địch Serie A, anh sẽ được sát cánh cùng cựu tiền vệ của Quỷ Đỏ, Scott McTominay, tại Naples. Tuyển thủ Scotland đã nổi lên như một cầu thủ được người hâm mộ yêu mến sau khi chuyển đến Napoli từ MU hơn một năm trước.

McTominay đóng vai trò quan trọng chức vô địch Serie A của Napoli mùa trước, mặc dù bị coi là người thừa tại Old Trafford. Mainoo vẫn chưa giành được suất đá chính tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim mùa này, chỉ chơi vỏn vẹn 113 phút cho đến nay.

Tuyển thủ Anh Mainoo đã yêu cầu rời Old Trafford vào mùa hè này để đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên, nhưng MU vẫn kiên quyết giữ anh ở lại. Trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Amorim tuyên bố: "Tôi muốn Kobbie Mainoo ở lại. Cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình và chúng tôi cần Kobbie Mainoo. Vì vậy, điều đó sẽ không thay đổi.

Phần còn lại tôi không biết sẽ kết thúc thế nào. Tôi hiểu rằng những cầu thủ không được ra sân lúc này rất thất vọng, nhưng mọi người đều có cơ hội ra sân như nhau. Bạn phải chiến đấu hết mình, cạnh tranh để được ra sân thi đấu".