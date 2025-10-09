Malaysia kêu gọi các “thánh online” đừng làm rối thêm đội tuyển 09/10/2025 15:49

Nữ Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia Hannah Yeoh kêu gọi cộng đồng mạng và những nhân vật giàu ảnh hưởng cùng fan hâm mộ đừng “lên sóng” chỉ bảo nữa vì như thế càng làm đội tuyển Malaysia thêm rối.

Vị nữ Bộ trưởng Hannah Yeoh lên tiếng việc các cơ quan chức năng của Malaysia quay đầu điều tra hồ sơ của 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia bị làm lệch mà không tiến hành từng bước kiện FIFA là làm hại đến đội tuyển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia,ông Saifuddin Nasution Ismail cho rằng bảy tuyển của đội tuyển Malaysia đủ điều kiện nhập tịch theo luật nhập tịch Malaysia. Ảnh:NST

Theo vị nữ Bộ trưởng Hannah Yeah giải thích, tất cả các cơ quan của Malaysia quay lại điều tra vì sao có sự sai lệch của hồ sơ 7 tuyển thủ nhập tịch cụ thể là sai lệch nơi sinh ông bà của 7 cầu thủ trên thì chẳng khác nào đã chấp nhận án phạt của FIFA hiện nay và sẽ tiếp tục các án phạt khác. Bà Hannah Yeah cho rằng, quay sang điều tra “lỗi kỹ thuật" chẳng khác nào đã chấp nhận sai với FIFA rồi tìm ra nguồn cội “ai sai, vì sao sai”, tức đã chấp nhận. Hàng loạt động thái này được mặc định là đã sai với FIFA.

Nhà báo Christopher Raj, cựu Ủy viên BCH FAM đề xuất FAM tiến hành đại hội bất thường để dễ quyết những vấn đề kiện tụng.

Bộ trưởng Hannah Yeah cũng cho biết thêm hiện cả một hệ thống quản lý nhà nước về thể thao Malaysia, bóng đá Malaysia đang đứng trước áp lực cực lớn từ cộng đồng mạng. Bà Hannah Yeah vuốt ve: “Tôi biết tất cả, ai cũng muốn bóng đá Malaysia thoát qua thời điểm cực kỳ khó khăn này, ai cũng mong bóng đá, đội tuyển Malaysia tốt lên, có phương án tốt chống lại án phạt FIFA, nhưng mỗi người một điểm lại thêm rối, không biết đâu mà lần. Chúng ta phải thực hiện từng bước.Hiện nay điều quan trọng nhất là chuẩn bị tốt nhất để kháng cáo FIFA...”.

Trong khi đó cựu nhà báo bóng đá Malaysia, Christopher Raj, cựu Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM) đề xuất thay hết ban lãnh đạo hiện nay để dễ xử lý vấn đề vì Chủ tịch FAM hiện nay là tạm quyền. Trong khi các phòng ban của FIFA chỉ tiếp việc kiện tụng của Malaysia qua hai nhân vật là Chủ tịch và Tổng thư ký FAM mà thôi.

Cựu nhà báo Christopher Raj cũng đề xuất thời điểm này FAM tiến hành đại hội bầu Chủ tịch mới để dễ giải quyết vấn đề kiện tụng.

Trong khi đó Bộ Nội vụ Malaysia, đứng đầu là Bộ trưởng Saifuddin Nasution Ismail lại phân định theo “nghề” của mình- Theo luật nhập tịch của Malaysia, để có quyền công dân Malaysia thì 7 cầu thủ đang bị trừng phạt trên đã đủ quyền công dân Malaysia, chẳng có vấn đề gì...

Đó luật của Malaysia về nhập tịch nhưng với FIFA thì lại khác. Tất cả các quốc gia thành viên của FIFA đều phải dùng luật của FIFA về nhập tịch và điều kiện khoác áo đội tuyển chứ không phải FIFA phụ thuộc vào luật nhập tịch của mỗi quốc gia.

Nếu FIFA phụ thuộc vào luật nhập tịch của mỗi quốc gia có mà trên thế giới này toàn các đội tuyển quốc gia Brazil, Nam Mỹ, châu Âu hay sao? Lúc đó các đội tuyển yếu thi nhau sửa luật nhập tịch rồi ồ ạt nhập tịch.

Một diễn tiến khác, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia yêu cầu toàn đội không quan tâm chuyện bên ngoài, tập trung ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Lào càng tốt.