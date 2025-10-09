Sốc: FIFA xác nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không biết giấy tờ bị làm giả 09/10/2025 12:10

(PLO)- Một diễn biến đầy bất ngờ vừa được tiết lộ trong vụ việc gây chấn động bóng đá Đông Nam Á: FIFA đã chính thức khẳng định rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không hề biết về việc các giấy tờ nhập tịch được nộp là giả mạo.

Thông tin 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia và FAM không biết giấy tờ giả mạo được nêu rõ trong bức thư phản hồi của FIFA đề ngày 6-10-2025, liên quan đến việc giải trình án phạt mà bóng đá Malaysia đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên án phạt dành cho cả FAM lẫn các cầu thủ liên quan.

FIFA thừa nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia “vô tội về ý chí”

Tại điểm 27 của bức thư, FIFA nhấn mạnh FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không hề biết hoặc có bất kỳ vai trò nào trong việc chuẩn bị, chỉnh sửa hay nộp các tài liệu bị nghi là giả mạo. Văn bản của FIFA nêu rõ: “Cả FAM và các cầu thủ đều không hề biết về khả năng một số tài liệu được nộp có thể bị làm giả. Họ không tham gia vào quá trình chuẩn bị những tài liệu đó và cũng không có bất kỳ ý định hay hành vi sai trái nào”.

Nói cách khác, theo FIFA, tổ chức FAM và các cầu thủ là “nạn nhân” chứ không phải thủ phạm trong vụ việc này. Tuy nhiên, FIFA vẫn áp dụng án phạt theo quy định của Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), điều khoản quy định hình thức xử lý đối với các hành vi sử dụng tài liệu giả mạo.

Có đến 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là gian lận giấy tờ góp mặt trong đội hình Malaysia thắng khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6. Ảnh: CCT.

Theo giải thích của FIFA, vấn đề nằm ở cách hiểu từ “sử dụng” trong quy định của Điều 22. Họ cho rằng, chỉ cần một bên “sử dụng tài liệu giả”, dù không biết là tài liệu giả, vẫn có thể bị xem là vi phạm. FIFA viết: “Điều khoản này không đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc “sử dụng” có bao gồm yếu tố cố ý hay không. Trong trường hợp này, chỉ cần tài liệu giả mạo được sử dụng, dù người sử dụng không biết, thì hành vi đó vẫn có thể bị xem là phạm lỗi”.

Chính vì cách hiểu này, FAM và các cầu thủ vẫn phải chịu hình thức kỷ luật, dù được xác nhận là không hề có ý đồ gian dối. Đây là điểm khiến dư luận bóng đá Malaysia và khu vực Đông Nam Á dậy sóng, khi cho rằng FIFA đang trừng phạt nạn nhân thay vì kẻ làm giả thực sự.

FAM phản bác và yêu cầu FIFA làm rõ

Chỉ một ngày sau khi FIFA gửi thư, ngày 7-10, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã ra thông cáo chính thức, bày tỏ bức xúc và phản đối nội dung trong bản án. FAM khẳng định việc FIFA cho rằng các cầu thủ “biết hoặc có liên quan đến tài liệu giả mạo” là không có căn cứ.

FAM phản ứng FIFA khi cho rằng kết luận không chính xác. Ảnh: NST.

“Tuyên bố trong quyết định của FIFA là không chính xác. Cho đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy các cầu thủ biết hoặc tham gia vào việc nộp giấy tờ giả mạo”, FAM nhấn mạnh trong thông cáo. Liên đoàn cũng khẳng định sẽ sử dụng toàn bộ quyền hợp pháp để kháng cáo và yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ vụ việc, đặc biệt là về yếu tố cố ý, điều được coi là ranh giới quan trọng giữa hành vi gian lận và lỗi hành chính.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan đến vụ việc gồm: Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Đây đều là những trụ cột trong đội hình Malaysia thời gian qua, đặc biệt sau khi đội bóng này tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Âu nhằm hướng đến mục tiêu lọt vào top đầu châu Á.

Việc họ bị đình chỉ thi đấu khiến đội tuyển Malaysia đối mặt với khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, nhất là khi vòng loại Asian Cup 2027 đang bước vào giai đoạn quyết định.

Thời hạn kháng cáo và những câu hỏi bỏ ngỏ

Đội tuyển Malaysia đã thắng hai trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và đang dẫn đầu bảng F nhưng có nguy cơ sớm dừng cuộc chơi hoặc bị trừ điểm. Ảnh: CCT.

FAM có thời hạn đến ngày 11-10 để nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng nghị của FIFA. Dư luận hiện đang dõi theo xem liệu tổ chức này có thể thuyết phục FIFA xem xét lại án phạt hay không.

Điều khiến giới chuyên môn băn khoăn là FIFA vẫn chưa công bố bên chịu trách nhiệm làm giả các giấy tờ nhập tịch, dù thừa nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không biết gì về hành vi này. Câu hỏi “ai là người đứng sau vụ việc?” vẫn còn bỏ ngỏ, và có thể trở thành tâm điểm điều tra trong thời gian tới.

Vụ việc đang chờ lời giải thỏa đáng cho tính minh bạch và công bằng trong cách FIFA xử lý các tình huống pháp lý liên quan đến cầu thủ nhập tịch, khi ranh giới giữa lỗi hành chính và gian lận thực sự trở nên mong manh hơn bao giờ hết.