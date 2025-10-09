HLV của đội tuyển Nepal nói sự thật về chủ nhà Việt Nam 09/10/2025 10:20

(PLO)- Ngay trước 2 trận làm khách nhọc nhằn ở Việt Nam, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal không quan tâm đến việc Malaysia có bị loại khỏi Asian Cup 2027 hay không, và thừa nhận đội chủ nhà mạnh hơn với những chia sẻ thật lòng.

Chủ nhà Việt Nam sẽ chơi trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu lúc 19 giờ 30, ngày 9-10 chạm trán đội tuyển Nepal. Do sân bãi của Nepal không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, trận lượt về năm ngày sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục chơi trên sân nhà Thống Nhất.

Đội tuyển Nepal biết mình biết người

HLV Matt Ross đang dẫn dắt đội tuyển Nepal trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 đã dành nhiều lời khen cho chủ nhà Việt Nam, đồng thời thể hiện sự khiêm tốn nhưng quyết tâm trước thách thức lớn trên sân khách.

“Chúng tôi đến đây với mục tiêu có điểm”, ông Ross tự tin lên giây cót tinh thần cho học trò, “3 điểm dĩ nhiên là điều tuyệt vời, nhưng chỉ cần 1 điểm cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc. Sau thất bại trước Lào, toàn đội đã rút ra nhiều bài học. Chúng tôi biết mình phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt khi đối đầu với một đội mạnh như Việt Nam”.

Ông thầy trẻ của đội tuyển Nepal khao khát có điểm ở sân nhà Việt Nam. Ảnh: CCT.

Vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra không mấy thuận lợi cho đội tuyển Nepal. Hai trận mở màn, họ đều trắng tay khi thua Malaysia 0-2 và tiếp đó thất bại 1-2 trước Lào, đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại 5-0. Chính vì vậy, chuyến hành quân đến Việt Nam lần này buộc đội tuyển Nepal phải vực dậy tinh thần và chứng minh họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn.

Và khi được hỏi về sự khác biệt giữa Việt Nam và Malaysia (đội đang dẫn đầu bảng F), HLV Ross từ chối đi sâu vào chi tiết liên quan đến đối thủ đang vướng vào lùm xùm cùng FIFA. “Tôi không muốn nói nhiều về Malaysia, nhất là trong bối cảnh hiện tại. Còn đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Họ có tốc độ, kỹ thuật và tổ chức tốt. Tôi tin họ sẽ chơi tấn công chủ động. Với chúng tôi, điều quan trọng là giữ được cự ly và sự tập trung. Nepal sẽ cố gắng đứng vững và chờ đợi cơ hội”.

Chiến lược gia người Anh hiểu rõ sự chênh lệch về trình độ, nhưng không giấu niềm tin rằng các học trò có thể tạo nên bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội: “HLV Kim Sang-sik có nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U-23, những người đang rất khát khao thể hiện. Điều đó khiến họ nguy hiểm hơn. Chủ nhà có năng lượng, có tinh thần chiến đấu, và chúng tôi phải cực kỳ cẩn trọng. Nhưng tôi tin rằng nếu phòng ngự tập trung, chúng tôi vẫn có thể giành một kết quả tích cực”.

Sau hai trận thua, đội tuyển Nepal đứng cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Lợi thế cho tuyển Việt Nam

Thực tế, đội hình mà Ross mang sang Việt Nam khá non trẻ. Gần một nửa đội tuyển hiện tại là cầu thủ U-23 và U-20, trong đó gồm nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập. Dẫu vậy, vị HLV 39 tuổi lại coi đó là cơ hội để xây dựng một thế hệ mới cho bóng đá Nepal. “Tôi đã nói với họ rằng, dù chỉ được vào sân 5 hay 10 phút, hãy xem đây là cơ hội để chứng minh bản thân. Những trận như thế này giúp họ trưởng thành nhanh hơn rất nhiều. Áp lực từ khán đài đông kín cổ động viên Việt Nam là thử thách, nhưng cũng là trải nghiệm quý giá”.

HLV Ross cũng không giấu nỗi lo về những hạn chế trong công tác chuẩn bị: “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Có những cầu thủ không thi đấu cho bất kỳ CLB nào. Một vài người khác đang chơi ở Bangladesh hoặc Campuchia, nhưng họ không được thi đấu thường xuyên. Việc gắn kết đội hình là một bài toán nan giải, nhất là khi chúng tôi không có trận giao hữu chính thức nào trong tháng 8 và 9”.

Ông Ross thừa nhận điều này khiến Nepal chưa đạt thể trạng lý tưởng, nhưng toàn đội vẫn háo hức ra sân: “Tinh thần là điều quan trọng nhất lúc này. Các cầu thủ của tôi biết rằng họ đang có cơ hội thể hiện mình trên sân chơi lớn. Họ muốn được các CLB ở Việt Nam hay Singapore chú ý. Mỗi phút thi đấu là cơ hội để họ thay đổi tương lai”.

HLV Ross có kinh nghiệm làm việc ở Hàn Quốc nhưng đội tuyển Nepal của ông hiện tại không thể sánh bằng chủ nhà Việt Nam. Ảnh: CCT.

Ông thầy trẻ của đội tuyển Nepal cũng chia sẻ rằng ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu lối chơi của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Bằng kinh nghiệm từng làm việc ở Hàn Quốc, ông Ross có phần tự tin rằng mình hiểu rõ phong cách bóng đá mà nhà cầm quân người Hàn sẽ áp dụng.

“Tôi từng là trợ lý của đội tuyển nữ Hàn Quốc, và khoảng thời gian này đã dạy tôi nhiều điều về tinh thần và chiến thuật của người Hàn. Họ tỉ mỉ, kỷ luật và luôn đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển không ngừng. Tôi chưa từng gặp HLV Kim Sang-sik, nhưng tôi có thể đoán được cách ông ấy chuẩn bị cho trận đấu. Tôi còn biết một chút tiếng Hàn, nên có thể sẽ nghe lén được gì đó trên đường biên”, Ross nói đùa, khiến cả phòng họp bật cười.

Trong khi chủ nhà Việt Nam bước vào loạt trận này với phong độ tốt và lực lượng đầy đủ, Nepal lại phải vật lộn với quá trình tái thiết. Nhưng Ross tin rằng chính trong nghịch cảnh, tinh thần chiến đấu của Nepal sẽ được khơi dậy mạnh mẽ nhất: “Tôi không quan tâm chúng tôi bị đánh giá là chiếu dưới. Điều quan trọng là cách chúng tôi phản ứng. Chúng tôi đến đây để chơi bóng, để học hỏi, và nếu có thể ra về với 1 điểm, đó chính là phần thưởng tuyệt vời”.