Sự thật đơn giản về MU, gia đình Glazer và khả năng tiếp quản của Saudi Arabia 11/10/2025 07:01

(PLO)- Manchester United nằm trong tay gia đình Glazer suốt 20 năm qua, trong thời gian đó, họ bòn rút của "quỷ đỏ" khoảng 1,2 tỉ bảng Anh để trả nợ.

Gia đình Glazer đã coi Manchester United như một con bò sữa. Trong hai thập kỷ, các tỉ phú người Mỹ, những người sở hữu 48,9% cổ phần của "quỷ đỏ", đã kiếm bộn tiền. Họ làm như vậy sau khi chất đầy nợ nần lên đầu chính Manchester United.

Gia đình Glazer đã bỏ ra 790 triệu bảng Anh mua lại MU vào năm 2005 bằng cách đi vay nợ ngân hàng và gán chính khoản nợ đó lên "đầu" CLB MU. Kể từ đó, khoảng 1,2 tỉ bảng Anh của MU đã được chi trả lãi suất, trả nợ, cổ tức và phí cho gia đình Glazer. Họ đã ngồi yên và vắt kiệt một CLB mà họ coi là một doanh nghiệp, hơn là một tổ chức bóng đá, hết mức có thể, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Mặc dù không vô địch Champions League kể từ năm 2008 và không vô địch Premier League kể từ năm 2013, MU vẫn tiếp tục đạt doanh thu kỷ lục. Chưa kể khoản lỗ 33 triệu bảng Anh, số liệu mới nhất trong tháng 6 cho thấy MU đã tạo ra doanh thu gần 670 triệu bảng Anh, bất chấp việc đội bóng thậm chí còn không được tham dự Champions League, giải đấu mang lại rất nhiều doanh thu.

Gia đình Glazer bị người hâm mộ MU chỉ trích dữ dội. Nhưng họ chẳng quan tâm. Và khi bạn có tiền đổ về như họ, ai lại muốn từ bỏ một điều tốt đẹp như vậy chứ? Phải có ai "giàu có khủng" lắm mới thuyết phục được gia đình Glazer bán đi "miếng bánh" tại MU. Và Turki Al-Sheikh chắc chắn là "giàu có khủng".

Gia đình Glazer hoàn toàn có thể "đi đêm" sau lưng Sir Jim Ratcliffe bán MU cho Saudi Arabia. ẢNH: MIRROR

Là một tỉ phú người Saudi Arabia sở hữu khối tài sản hơn 2 tỉ bảng Anh, ông ta là người đứng đầu bộ phận thể thao của chính phủ Saudi Arabia. Saudi Arabia đã vung rất nhiều tiền tổ chức các sự kiện thể thao lớn nhằm quảng bá cho đất nước khi họ chuẩn bị tổ chức World Cup 2034.

Turki Al-Sheikh thay mặt cho Saudi Arabia đứng ra tổ chức rất nhiều giải Golf lớn trên thế giới, trong khi giải đua xe Công thức 1 (F1) cũng chịu khuất phục trước sự giàu có của vương quốc Trung Đông này. Bi-da và quyền Anh cũng vậy, và phi tiêu cũng sắp sửa nối gót. Năm 2034, World Cup cũng sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Về mặt công khai, Al-Sheikh - thường được biết đến với nghệ danh Turki - rất đam mê boxing. Bạn sẽ thấy Al-Sheikh gọi điện cho Eddie Hearn và khiến "ông trùm" Matchroom Boxing phải ra tay bất cứ khi nào ông ấy muốn. Nó được khắc họa rõ nét trong một bộ phim tài liệu trên Netflix. Vụ hợp tác trị giá 1 tỉ bảng Anh giữa Turki và DAZN, thông qua Matchroom, đã chứng kiến ​​những trận đấu quyền Anh lớn nhất được tổ chức tại Saudi Arabia.

Hiện nay có nhiều đồn đoán rằng Al-Sheikh muốn có cổ phần ở Manchester United. Vào đêm ngày 9-10 (giờ Anh), Al-Sheikh công bố thông tin chấn động trên X, "Tin tốt nhất mà tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới... Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước".

Trước hết, INEOS, công ty của tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe sở hữu 27,7% cổ phần của MU, không nằm trong cuộc đàm phán. Sir Jim Ratcliffe vẫn cam kết hoàn toàn với dự án tại gã khổng lồ bóng đá Anh, và không có ý định bán đi thứ mà ông đã dành cả đời để phấn đấu có được. Nhưng mặt khác, gia đình Glazer sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu mức giá hợp lý.

Tuy nhiên, túi tiền của Turki Al-Sheikh là không đủ để mua MU lúc này. Giá trị thị trường hiện tại của MU vào khoảng 2 tỉ bảng Anh, nhưng gia đình Glazer muốn có con số cao hơn rất nhiều dựa trên giá trị tiềm năng của MU trong tương lai. Gia đình Glazer đã thấy Chelsea đã làm gì vài năm trước, khi Todd Boehly mua lại CLB này, chưa kể đến việc định giá các đội thể thao Mỹ, đặc biệt là các đội NFL.

MU từ chối bình luận về thông tin của Al-Sheikh và tuyên bố không biết gì về bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra với người Saudi Arabia. Nhưng nhà Glazer đang ở Mỹ có thể đang âm thầm lên kế hoạch bán MU. Ai mà biết được?

Nhưng có một điều chúng ta đang làm bây giờ. Một điều vẫn luôn đúng như từ trước đến nay: Tiền bạc có sức mạnh. Và không nơi nào điều đó đúng hơn, không nơi nào tiền bạc có sức ảnh hưởng lớn hơn là trong bóng đá.

Phần còn lại của thế giới thể thao đang chịu ảnh hưởng lớn từ "túi tiền không đáy" của Saudi Arabia. Nếu Turki Al-Sheikh lao vào lĩnh vực bóng đá và "thâu tóm" Manchester United, thì không có lý do gì thương vụ này không thể xảy ra?