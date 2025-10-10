Nhà Glazer muốn bán MU cho Saudi Arabia với giá bao nhiêu? 10/10/2025 12:59

(PLO)- Nhà Glazer muốn bán MU cho Saudi Arabia với giá bao nhiêu sau khi Turki Al-Sheikh tiết lộ thông tin chấn động về một nhà đầu tư tiềm năng?

Gia đình Glazer sẽ không bán cổ phần của họ tại MU với giá rẻ bởi hiện tại họ chưa cho thấy ý định muốn bán đội chủ sân Old Trafford. Vậy nếu thay đổi ý định, nhà Glazer muốn bán MU cho Saudi Arabia thì sao? Khi đó, họ sẽ yêu cầu một khoản phí gấp đôi giá trị hiện tại của "quỷ đỏ" để thậm chí cân nhắc việc bán, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Nhà Glazer sẽ cân nhắc những lời đề nghị trị giá hơn 5 tỉ bảng Anh cho cổ phần của họ tại Manchester United. Con số này cao hơn gấp đôi giá trị của gã khổng lồ bóng đá Anh trên thị trường chứng khoán.

Tỉ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh vừa đưa ra thông tin chấn động khi ông khẳng định đã có người hỏi mua lại MU và cuộc đàm phán đang tiến triển. Tuy nhiên, phía Saudi Arabia sẽ phải khởi đầu với mức giá khoảng 5,2 tỉ bảng Anh mới có cơ hội thuyết phục nhà Glazer bán lại MU.

Các doanh nhân đang sống ở Florida (Mỹ) đã nắm quyền kiểm soát MU hai thập kỷ trước với một thỏa thuận trị giá 790 triệu bảng Anh. Giá trị hiện tại của MU là 2 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, nhà Glazer sẽ yêu cầu một khoản phí khổng lồ, phản ánh khả năng giá trị của MU sẽ tăng lên trong tương lai. Điều này sẽ tính đến giá trị tăng thêm của MU nếu họ hoàn thành kế hoạch xây dựng một sân vận động hiện đại mới.

Nhà Glazer chưa xem xét việc bán MU nhưng nếu đồng ý, nhà Glazer muốn bán MU cho Saudi Arabia với giá từ 5 tỉ bảng Anh trở lên. ẢNH: EPA

Và một lựa chọn dành cho nhà Glazer là bán một phần trong số 48,9% cổ phần của họ tại MU, để đổi lấy khoản đầu tư đáng kể từ Saudi Arabia nhằm giúp tài trợ cho việc xây dựng sân vận động mới.

Vào tháng 3, các ông chủ của MU đã công bố kế hoạch xây dựng một sân vận động có sức chứa 100.000 chỗ ngồi với chi phí khoảng 2 tỉ bảng Anh, nhằm tái tạo khu vực xung quanh và trở thành một trong những sân vận động tốt nhất hành tinh.

Nhưng MU vẫn chưa thể đảm bảo nguồn tài chính cần thiết cho dự án đầy tham vọng này. Nhà Glazer đã từ chối lời đề nghị thâu tóm MU từ tập đoàn Qatar của tỉ phú Sheikh Jassim Al-Thani vào năm 2024, thay vào đó, họ bán 27,7% cổ phần của MU cho Sir Jim Ratcliffe và đế chế INEOS của ông.

Sir Jim Ratcliffe đã trả 1,25 tỉ bảng Anh và nắm toàn quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá tại Old Trafford. MU đã công bố doanh thu kỷ lục gần 670 triệu bảng Anh vào tháng 6, nhưng đã buộc phải cắt giảm nhân sự đáng kể và vẫn đang rất cần nguồn tiền.

MU đã từ chối bình luận về thỏa thuận có thể có với Saudi Arabia, trong khi Sir Jim Ratcliffe khẳng định ông vẫn hoàn toàn cam kết với dự án tại MU. Nhà Glazer dù ở Mỹ vẫn duy trì liên lạc với CLB hàng ngày. Nhưng không có gì ngăn cản nhà Glazer đàm phán bán cổ phần của mình ở MU bởi họ không cần sự cho phép của các cổ đông khác.

Đêm qua (9-10, giờ quốc tế), Turki Al-Sheikh, người đã tổ chức các sự kiện lớn ở các môn thể thao khác như quyền Anh, bi-da, golf và UFC, đã lên mạng xã hội để tuyên bố rằng MU đang trong "giai đoạn cuối" của việc hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới.

Turki Al-Sheikh chia sẻ thông tin chấn động trên mạng xã hội X: "Tin tốt nhất mà tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới... Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước".