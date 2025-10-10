Phản ứng của MU về lời đề nghị mua lại CLB gây sốc 10/10/2025 12:35

(PLO)- Phản ứng của MU về lời đề nghị mua lại CLB gây sốc từ phía Saudi Arabia đã nói lên rất nhiều điều.

Turki Al-Sheikh, một lãnh đạo người Saudi Arabia đã khiến mạng xã hội dậy sóng sau khi tuyên bố việc tiếp quản Manchester United đang ở giai đoạn cuối, nhưng trước đó không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cuộc thảo luận nào đang diễn ra. Phản ứng của MU về lời đề nghị mua lại CLB gây sốc đã cho thấy tính bất ngờ của thông tin này.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United đã rất ngạc nhiên khi có thông tin cho rằng thỏa thuận mang lại khoản đầu tư mới cho CLB khổng lồ của Premier League đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Vào đêm thứ Tư (giờ Anh), Turki Al-Sheikh, một lãnh đạo người Saudi Arabia đã đăng trên mạng xã hội X rằng MU sắp đảm bảo được khoản đầu tư mới, khiến cả người hâm mộ và nhân viên "quỷ đỏ" đều bất ngờ trước thông tin này.

Đăng trên tài khoản X của mình, Al-Sheikh tuyên bố: "Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước".

Bài đăng của Al-Sheikh xuất hiện chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn với đồng sở hữu United, Sir Jim Ratcliffe, trong đó ông không hề có ý định từ bỏ quyền kiểm soát đội chủ sân Old Trafford, theo tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

Vào năm 2023, tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim và tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đã cạnh tranh trong cuộc đua mua lại cổ phần MU từ nhà Glazer. Cuối cùng, Ratcliffe đã giành chiến thắng và nắm giữ một phần cổ phần thiểu số của MU được cho là gần 30%. Sheikh Jassim đã đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 5,5 tỉ bảng Anh để đảm bảo quyền sở hữu hoàn toàn MU, nhưng vị tỉ phú người Qatar này đã không chứng minh được nguồn tài chính trong quá trình đàm phán.

Đề xuất của Sheikh Jassim bao gồm cam kết xóa bỏ toàn bộ nợ của MU và thành lập một quỹ riêng dành riêng cho MU và cộng đồng địa phương, mặc dù uy tín của ông vẫn còn bị nghi ngờ trong suốt quá trình thực hiện.

Chưa có thông tin nào cho thấy Sheikh Jassim sẽ quay trở lại với lời đề nghị mua lại MU. Nhưng bây giờ, Al-Sheikh đã lên tiếng về việc phía Saudi Arabia muốn mua lại MU. Al-Sheikh là người có ảnh hưởng lớn trong giới tổ chức các sự kiện thể thao, nhất là quyền Anh. Ông là người đứng sau chương trình nổi tiếng "Mùa giải Riyadh", một chương trình giải trí, văn hóa và thể thao kéo dài sáu tháng được tổ chức tại thủ đô của Saudi Arabia.

Người đàn ông 44 tuổi này đóng vai trò quan trọng trong môn quyền Anh và đã nhận được sự ngưỡng mộ vì sự hồi sinh của môn thể thao này trong những năm gần đây, khi ông chi hàng triệu đô la để tổ chức các trận đấu quyền Anh đỉnh cao.

MU có thể tổ chức một trận giao hữu giữa mùa giải ở nước ngoài để tăng thu nhập và hiện đang đàm phán về việc tổ chức một trận đấu tại Saudi Arabia. Khi thảo luận về khả năng MU tổ chức một trận giao hữu giữa mùa giải để kiếm tiền, HLV Ruben Amorim cho biết: "Chúng tôi phải làm điều đó khi bỏ lỡ cơ hội dự cúp châu Âu, và có rất nhiều điều cần cân nhắc.

Chúng tôi có người hâm mộ, có ngân sách. Chúng tôi phải cân đối rất nhiều thứ. Chúng tôi phải làm, nên chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi muốn được ở bên người hâm mộ trên toàn thế giới, nên chúng tôi sẽ tập hợp mọi thứ để làm điều đó. Nếu phải làm, chúng tôi phải xoay xở và tìm ra thời gian hợp lý để thực hiện".