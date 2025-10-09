Vụ án hủy hoại sự nghiệp của Maguire tại MU: Tuyệt vọng minh oan 09/10/2025 12:53

(PLO)- Vụ án hủy hoại sự nghiệp của Maguire tại MU lại một lần nữa bị trì hoãn xét xử khi ngôi sao của "quỷ đỏ" tuyệt vọng minh oan cho mình.

Phiên tòa xét xử lại Harry Maguire tại Hy Lạp đã bị trì hoãn lần thứ tư kể từ khi anh bị bắt lần đầu cách đây hơn năm năm, nhưng ngôi sao của "quỷ đỏ" thành Manchester vẫn quyết tâm chứng minh mình vô tội. Đây là vụ án hủy hoại sự nghiệp của Maguire tại MU.

Phiên tòa xét xử lại Harry Maguire tại Hy Lạp đã bị hoãn lại lần thứ tư và ngôi sao của Manchester United giờ đây phải đợi đến tháng 3 năm sau để minh oan cho mình. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ khi hậu vệ người Anh bị bắt giữ tại đảo Mykonos của Hy Lạp. Phiên điều trần bị trì hoãn nhiều lần dự kiến ​​bắt đầu tại Syros vào sáng thứ Tư (giờ địa phương) và đội ngũ luật sư bào chữa của Maguire đã có mặt tại tòa án để sẵn sàng bào chữa cho cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi sẽ kéo dài đến tận năm sau.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, có khả năng vụ án của Maguire sẽ không bao giờ được đưa ra xét xử vì luật giới hạn thời gian truy tố ở Hy Lạp sẽ có hiệu lực sau tám năm, tức là vào tháng 8 năm 2028 khiến Maguire có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng để minh oan cho mình.

Vụ án hủy hoại sự nghiệp của Maguire tại MU đã kéo dài suốt 5 năm qua. ẢNH: EPA

Maguire bị bắt vào mùa hè năm 2020 sau một cuộc ẩu đả trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Hy Lạp. Anh bị kết tội hành hung cảnh sát và cố ý hối lộ. Maguire bị tuyên án 21 tháng tù treo, nhưng bản án đã tự động bị hủy bỏ khi kháng cáo theo luật pháp Hy Lạp. Ngôi sao 32 tuổi này không có tiền án tiền sự vì bản án ban đầu của anh đã được "hủy bỏ". Maguire luôn khẳng định mình vô tội.

Maguire không phải trực tiếp tham dự phiên tòa. Phiên tòa đầu tiên bị trì hoãn diễn ra vào tháng 5 năm 2023 do luật sư bào chữa của Maguire không có mặt. Sau đó, vào tháng 2 năm 2024, phiên tòa bị hoãn một lần nữa do cuộc đình công của các luật sư Hy Lạp, và sau đó tiếp tục bị trì hoãn vào tháng 3 năm nay.

Ban đầu, Maguire bị kết tội gây thương tích nhiều lần, cố ý hối lộ, bạo lực với nhân viên công quyền và lăng mạ. Anh trai của Maguire là Joe, 33 tuổi, và bạn thân Christopher Sharman, 34 tuổi, bị cáo buộc xô xát với cổ động viên đối thủ và cảnh sát bên ngoài một hộp đêm. Joe Maguire và Sharman bị tuyên án 13 tháng tù treo. Cả ba đều phủ nhận cáo buộc.

Một nguồn tin thân cận với ngôi sao của MU Maguire trước đây đã chia sẻ: "Harry Maguire thất vọng vì vụ việc này cứ kéo dài hơn năm năm. Mặc dù anh ấy vẫn quyết tâm và tự tin rằng mình sẽ minh oan, anh ấy vẫn cảm thấy bối rối khi các quyền bào chữa cơ bản của mình vẫn chưa được giải quyết".

Maguire sa sút phong độ nghiêm trọng kể từ khi vướng rắc rối trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp vào năm 2020. ẢNH: EPA

Trong một cuộc phỏng vấn về sự việc sau khi trở về Anh vào năm 2020, Maguire nói: "Có người tin tôi, có người không. Nhưng có một điều tôi muốn nói về Mykonos là tôi không hề hối hận. Lương tâm tôi rất trong sáng về những gì đã xảy ra đêm đó".

Maguire vẫn tiếp tục tập trung vào bóng đá và vẫn là một phần của đội hình Manchester. Nhưng vụ án cách đây 5 năm đã vĩnh viễn cướp mất một Maguire ở đỉnh cao phong độ. Maguire tụt dốc không phanh kể từ đó, anh bị fan gán nhãn là "Max hài" vì liên tục mắc sai lầm trên sân.

Đỉnh điểm là việc Maguire bị HLV của MU khi đó là Erik ten Hag tước băng thủ quân trao lại cho Bruno Fernandes. Hiện tại, anh đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ quốc tế do không được gọi tập trung vào đội tuyển Anh. Maguire đã không thi đấu cho Tam Sư trong 13 tháng qua.