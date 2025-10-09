Sắp có phán quyết về Man City 09/10/2025 12:05

Các quan chức Premier League "mong đợi phán quyết về phiên điều trần liên quan đến cáo buộc vi phạm tài chính của Man City sẽ có trong tháng này", tờ Mirror (Anh) đưa tin. Man City và Giải Ngoại hạng Anh đang chờ đợi phán quyết về những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính trong khoảng thời gian 9 năm nhắm vào đội bóng của Pep Guardiola.

Các quan chức cấp cao của Ngoại hạng Anh được cho là đang mong đợi phán quyết về 115 cáo buộc của Man City City sẽ được đưa ra vào thời điểm nào đó trong tháng 10. Phiên điều trần kéo dài 12 tuần đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2024 và phán quyết về Man City vẫn đang được giữ kín .

Manchester City bị cáo buộc vi phạm 115 quy định tài chính trong khoảng thời gian chín năm, từ năm 2009, sau khi bị Abu Dhabi United Group tiếp quản CLB, cho đến năm 2018. Manchester City vẫn luôn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình này.

Man City bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm 54 tội danh không cung cấp thông tin tài chính chính xác từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018, cùng với việc không cung cấp thông tin chi tiết chính xác về các khoản thanh toán của cầu thủ và HLV trong cùng kỳ. Các cáo buộc khác liên quan đến Luật Công bằng Tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và các quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Giải Premier League (PSR).

HLV Pep Guardiola có thể biết phán quyết về Man City trong tháng 10 này. ẢNH: EPA

Các cáo buộc được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2023, và đã có một thời gian dài chờ đợi kết quả phán quyết về Man City. Số lượng lớn các cáo buộc và mức độ nghiêm trọng của chúng là những lý do chính khiến vụ án kéo dài quá lâu, nhưng theo tờ Independent (Anh), sự chờ đợi đó dự kiến ​​sẽ sớm kết thúc .

Quá trình này vẫn còn khá bí ẩn. Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh, Richard Masters, đã bị chất vấn nhiều lần nhưng từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Vào tháng 7 năm 2025, Masters nói với NBC: "Bạn có thể hỏi nhưng quy định của chúng tôi rất rõ ràng, đó là một quy trình bảo mật nên tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về thời gian hay bất cứ điều gì tương tự", và nói thêm rằng "Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì về điều đó".

Và sau khi cựu chủ tịch Tottenham Daniel Levy chỉ trích quá trình ra phán quyết về Man City kéo dài quá lâu, Richard Masters cho biết: "Thời điểm duy nhất tôi có thể nói công khai về vấn đề này là khi quyết định đã được đưa ra".

Ông Richard Masters kết luận: "Tôi không thể suy đoán lý do hay thời điểm, đó thực sự là tất cả những gì tôi có thể nói. Daniel Levy không ở cùng hoàn cảnh với tôi và tôi không thể nói về điều đó".

Khi các cáo buộc được công khai vào năm 2023, Man City đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên và hoan nghênh ủy ban độc lập vào cuộc điều tra để đưa ra phán quyết 1 lần và mãi mãi. Nhà vô địch Premier League 4 lần liên tiếp tuyên bố có "một bộ bằng chứng toàn diện không thể chối cãi" khi họ khẳng định mình vô tội. "Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết dứt điểm", một tuyên bố của Man City cho biết.

HLV Pep Guardiola của Man City trước đây đã tuyên bố ông sẽ ở lại CLB bất kể kết quả ra sao. "Tôi đã nói sáu tháng trước, một năm trước khi tất cả các CLB cáo buộc chúng tôi đã làm điều gì đó, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị xuống hạng? Tôi sẽ ở lại đây", Pep Guardiola khẳng định.