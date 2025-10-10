Amorim 2 lần công khai đề nghị từ chức HLV MU và hành động của Sir Jim Ratcliffe 10/10/2025 07:01

HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, đang chịu áp lực lớn tại Old Trafford khi đội bóng có kết quả tệ hại trong năm đầu tiên đầy ác mộng của ông, nhưng đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe đã lấy HLV Mikel Arteta của Arsenal làm điểm tham chiếu.

Ruben Amorim sẽ có thời gian để chứng minh mình là người phù hợp với Manchester United, theo lời chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe. HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực sau năm đầu tiên đầy khó khăn tại Old Trafford.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thay thế Erik ten Hag gần 12 tháng trước nhưng chỉ có thể đưa MU về đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League mùa trước. Đó là thành tích thấp nhất của MU trong nửa thế kỷ, và thất bại trong trận chung kết Europa League trước Spurs đã khiến họ không thể giành vé dự cúp châu Âu lần thứ hai trong 35 năm.

Amorim 2 lần công khai đề nghị từ chức HLV MU nhưng... ẢNH: EPA

Trong nhiệm kỳ của mình, Amorim đã hai lần công khai đề nghị từ chức nếu Ratcliffe và ban lãnh đạo CLB cảm thấy việc ông ra đi là vì lợi ích tốt nhất của đội bóng, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Tuy nhiên, Ratcliffe, người nắm toàn quyền điều hành hoạt động bóng đá tại MU, khẳng định Amorim xứng đáng được đánh giá trong khoảng thời gian ba năm, bằng với thời hạn hợp đồng của ông tại MU, chứ không phải năm đầu tiên ông nắm quyền.

"Ruben Amorim đã không có mùa giải tốt nhất", đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe nói, "Amorim là một người tốt. Tôi cho rằng Ruben Amorim cần phải chứng minh mình là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới. Đó là nơi tôi sẽ ở - ba năm - vì bóng đá không phải là sự nghiệp diễn ra chỉ sau một đêm. Hãy nhìn Mikel Arteta ở Arsenal, anh ấy đã có khoảng thời gian khốn khổ trong vài năm đầu tiên".

Amorim đã dẫn dắt Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland vào cuối tuần trước trên sân nhà Old Trafford, giúp "quỷ đỏ" bước vào kỳ nghỉ quốc tế ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.

... đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe vẫn ủng hộ Amorim. ẢNH: EPA

Nhưng Ruben Amorim chỉ giành được 37 điểm trong tổng số 102 điểm có thể có tại MU và đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự cố chấp không chịu thay đổi đội hình 3-4-3 không hiệu quả của mình. Khi được hỏi liệu chủ sở hữu đa số của MU, nhà Glazer, có yêu cầu ông sa thải Amorim hay không và điều gì sẽ xảy ra, Sir Jim Ratcliffe khẳng định: "Điều đó sẽ không xảy ra".